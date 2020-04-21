23 Nisan süslemeleri nasıl yapılır? Evde fener, zincir, bayrak yapımı…

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel, çocuklarınızla beraber hazırlayabileceğiniz birbirinden güzel 23 Nisan süslemelerinin yapılış aşamalarını anlatıyor.

Tüm çalışmalar için malzemeler

-Kırmızı fon karton

-Beyaz fon karton

-Yapıştırıcı

-İp

Fener yapımı





15x25 cm ölçüsünde kırmızı bir dikdörtgen kesiyoruz.

Kesilen şekli uzun kenarından ikiye katlıyoruz.

Katlanan şeklin kenarlarından birer cm bırakarak 1 parmak genişliğinde şeritler kesiyoruz.

Şekli açıp şeritler uzun olacak şekilde kenarlarından birleştirip yapıştırıyoruz.

Oluşturulan şekle ip takarak duvara asmaya hazır hale getiriyoruz.

Zincir yapımı





2x15 cm uzunluğunda kırmızı ve beyaz fon kartonundan şeritler kesiyoruz.

Kesilen şekilleri kırmızı ve beyaz olacak şekilde sıra ile birbirlerinin içlerinden geçirip yapıştırıyoruz.

Uzunluğunu asacağınız yere göre sizler ayarlayabilirsiniz.

Yelpaze yapımı





Kırmızı ve beyaz kartonu A4 kağıdı büyüklüğünde kesiyoruz.

İlk önce kırmızı kartonu kısa kenarından akordeon gibi katlıyoruz.

Aynı işlemi beyaz kartona da yapıyoruz.

Akordeon şeklini verdiğimiz kartonları ortadan ikiye katlayıp kat izi veriyoruz.

İki kartonu üst üste koyup bir ip yardımı ile bağlıyoruz.

Dış kenarlarından iki ucu birbirine yapıştırıyoruz.

Yelpazelerimiz duvara asılmak üzere hazır.

Çiçek yapımı





4x28 uzunluğunda kırmızı ve beyaz kartonlardan şeritler kesiyoruz.

Kesilen şeritleri ortadan ikiye katlayarak bir iğne iplik yardımı ile birbirine takıyoruz.

Çiçek şeklini verdikten sonra ip ile sıkıca bağlayarak çiçeğimizi tamamlıyoruz.

Ortasından ip bağlayarak duvara asabiliriz.

Türk Bayrağı





Bu özel süslemelerin ardından çocuklarınız ile Türk bayrağı etkinliği yaparak zamanı daha verimli geçirebilirsiniz.

Malzemeler

-Kırmızı fon kartonu

-Beyaz fon kartonu

-20 adet beyaz plastik kaşık

Hazırlanışı

Kırmızı kartondan 40x50 cm uzunluğunda dikdörtgen şekli kesiyoruz.

Plastik kaşıkları yan yana dizerek ay şeklini veriyoruz.

Beyaz fon kartonundan yıldız şekli çizip kesiyoruz.

Kesilen yıldızı kırmızı kartona yapıştırıyoruz.

Öneriler: Etkinlikleri yaparken 23 Nisan şarkılarını çocuğunuz ile birlikte dinleyebilirsiniz. Çocuğunuz ile etkinlik yapımı sırasında Atatürk'ün hayatı, çocuk bayramının dünyada nasıl kutlandığı ve bayrağımız hakkında sohbet edebilirsiniz.

Kazanımlar:

Atatürk'ü tanır.

Atatürk'ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler.

Atatürk'ün Türk toplumu için önemini anlar.

Atatürk'ün değerli bir insan olduğunu fark eder.

Atatürk'ün getirdiği yenilikleri öğrenir.

Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.

Sorumluluk almayı öğrenir.

Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.

İş birliği yapar.

Küçük kasları gelişir.