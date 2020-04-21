23 Nisan evde nasıl kutlanır, çocuklarla neler yapılabilir?

Milli Eğitim Bakanlığımız hem bu yılın 100. yıl oluşu hem de kutlamaların farklı bir şekilde yapılmasından ötürü uzaktan eğitim sistemi aracılığıyla anne babalara yol gösteriyor.

Evde ailece kutlayacağımız bir 23 Nisan bizi bekliyor. Normal koşullarda okullarda sınıflar kırmızı beyaz süsler, bayraklar ve Atatürk posterleriyle donatılırdı.

-Bu sene evimizi süslüyoruz. Çocuğunuzun seçtiği bir alanı Atatürk köşesi olarak belirleyin. Ailenin her üyesi bu köşede sergilenmek üzere bir resim yapsın mesela. “23 Nisan bana ne ifade ediyor?” olsun resminizin konusu.

-Bayraklarınızı da kendiniz yapın. İster düz beyaz kağıda boyayarak ister kırmızı ve beyaz kartonlardan kesip yapıştırarak farklı boyutlarda hazırlayabilirsiniz.

-Birlikte okuyacağınız bir şiir ezberleyin. 23 Nisan ve Atatürk ile ilgili şarkılar dinleyin. Yakanıza takmak üzere bir Atatürk rozeti hazırlayın. Karton, kağıt, her türlü boya malzemesi, boncuklar, ponponlar bu rozet için yardımcılarınız.

-Farklı ülke çocuklarının kostümlerini inceleyin ve dolabınızdaki imkanlarla bir ülkenin geleneksel kostümünü tasarlayın.



-Küçük bir gösteri için de hazırlanabilirsiniz. 23 Nisan 2020 Perşembe günü çocuğunuzdan ileride olmak istediği mesleği canlandırmasını isteyin. Gelecek hayalleri kurun, hedeflerinizi konuşun. Mustafa Kemal, cumhuriyeti geleceğimiz olan çocuklarımıza emanet etti. Hepsi çok değerli, çok kıymetli. Bu bayram onların bayramı. Çocuk olmanın coşkusunu doyasıya yaşasınlar.

Eğitim Bilişim Ağı’nın 23 Nisan yayınının tamamı bayram kutlamalarına ayrılacak. Tüm dünya çocuklarından gelen barış mesajları hepimizin içini ısıtacak. TBMM başkanı Mustafa Şentop 23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21.00’de tüm Türkiye'yi, bayraklarımızla 100. yıl coşkusunu, İstiklal Marşı’nı söyleyerek kutlamaya çağırdı. Böylece hepimizin aynı dakikalarda aynı duygulara eşlik edeceği muhteşem bir atmosfer oluşacak. Bağımsızlığımızı bir kez daha haykırırken 100. yılın da heyecanını çocuklarımızla birlikte yaşayacağız.

Evde olmamız bayramın geçen yıllardaki gibi coşkuyla kutlanamayacağı anlamına gelmiyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, başta çocuklarımız olmak üzere, hepimizin bayramı. Nerede olursak olalım, aynı birlik ve beraberlik duygularıyla, evlerimizden ve balkonlarımızdan günün sahibi olan çocuklarımızla katılacağız kutlamalara. Bayramımız kutlu olsun!