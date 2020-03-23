Uzaktan eğitim dönemi başladı! Ailelere öneriler…

-Öncelikle çocuğunuzun okula gidiyor ve derse giriyor olduğunu bilerek ve buna uygun olarak hareket etmelisiniz. Yani sabah kalktığında kahvaltısını yapmış, ortamı ayarlamış ve ona ders için uygun şartları sağlamış olmanız önemli. O ders dinlerken siz televizyonun sesini açmamalı, evde süpürge çalıştırmamalı veya evde rahatça odalara girip çıkmamalısınız.

-Çocuğunuzun ders için hazır olduğundan emin olması gerekli. Yani gereken ders kitapları ve defterleri hazır mı ya da yanında mı? Kalem, silgi, açacak gibi materyaller sınıf ortamındaki gibi ulaşılabilir mesafede mi? Bunlar konusunda onu bilgilendirmeli ve desteklemelisiniz.

- Ders aralarında ne yapacağı konusunda kontrolü ona bırakmalı, ders başlangıçlarını kibar bir dille hatırlatarak otokontrolü kendisinin sağlaması konusunda ona destek olmalısınız. Ama kontrolü o sağlamalı, siz dışardan dikte etmemeye gayret etmelisiniz.

-Çocuğunuzun ders dinlediği esnada siz de belki ofis işlerinizi bir köşede yapabilir, eğer çalışmıyorsanız bir kitap alıp okuyabilir ya da diğer odada sessizce kendi işlerinizi yönetebilirsiniz.

- En fazla dikkat etmemiz gereken kısım ise çocukları gerçek dışı şeylerle korkutmamak veya tehdit etmemek olmalı. Örneğin; “Kameradan öğretmenin seni görüyor, bu soruları tek tek soracak okul açıldığında, şimdi arıyorum öğretmenini” gibi cümleler, gerçek olmadıkları anlaşıldığında hem büyük bir güvensizlik yaratır hem de var olan otoritenizi de yerle bir eder.