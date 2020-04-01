Uzaktan eğitim devam ediyor… İşte öğrencilerin motivasyonunu artıracak 6 öneri

Uzmanlara göre evin bir köşesi çocuğa yaşam alanı olarak ayrılmalı, ders sırasında çocuğun dikkatini dağıtacak etkenler uzaklaştırılmalı.

Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurper Ülküer, uzaktan eğitim sisteminin programlı ve disiplinli olmayı gerektirdiğini belirterek öncelikle ebeveynlerin uzaktan eğitim sistemi hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini vurguladı.

Ebeveynler hazırlığını yapmalı

Uzaktan eğitim programlarının takvimi, ne tür teknolojilere ihtiyaç olduğu ve bunları çocukların en etkili nasıl kullanımına sunulacağı konusunda ailelerin bilgi sahibi olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Nurper Ülküer, “Ebeveynler, günlük rutini oluştururken evde uzaktan eğitim alacak çocuklarının durumlarına göre plan yapmalılar. Onların, en iyi şekilde konsantre olmalarını sağlayacak şekilde hazırlanacak çalışma köşeleri olmalı” dedi.

Motivasyonu sağlamak için bu tavsiyelere kulak verin

Prof. Dr. Nurper Ülküer, çocukların ders çalışma motivasyonunu sağlama konusunda ebeveynlere önerilerini şu şekilde sıraladı: