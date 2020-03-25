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Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 25.03.2020 - 12:08,Son Güncelleme:/

Öğrenciler ve veliler için uzaktan eğitim tavsiyeleri

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Öğrenciler ve veliler için uzaktan eğitim tavsiyeleri
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Koronavirüs önlemleri nedeniyle öğrenciler için uzaktan eğitime başladığımız bir döneme girdik. Bu süre zarfında çocukların verimliliğini artırmak için anne babalar nelere dikkat etmeli? Online eğitim için uygun ortam nasıl hazırlanmalı? Ders çalışmak istemeyen çocuğa nasıl yaklaşılmalı? Psikoterapist-Çocuk ve Ergen Terapisti Serap Melek Kılıç, uzaktan eğitim süreci ile ilgili ailelerin dikkat etmesi gereken hususları anlatıyor.

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