Koronavirüs günleri üstün zekalı çocukları nasıl etkiliyor?

Aileler ellerini çabuk tutarak, okullarındaki rehber öğretmenleri ve ilgili kişiler ile izole süreçte eğitim, duygusal gelişim ve ev iklimine uyum konusunda iş birliği yapmalıdır. Başlama noktası ise üstün potansiyelli çocukların ihtiyaçları, farkındalıkları, bakış açıları, duygusal ihtiyaçları ve doğalarına yönelik eylem paylaşım ağı kurmak olmalıdır. Gözden kaçırılmaması gereken ikinci önemli nokta ise evde eğitim ve değişen koşullar ile alakalı psiko-sosyal destek ve birçok gelişimsel ihtiyaca yönelik gelişim programlarını ebeveynlerin takip etmeleri ve öğrendiklerini hayata geçirmeleridir.



Üstün potansiyelli çocukların sosyal ve duygusal yönden uyumsuz olduklarına dair bilgiler her ne kadar çürütülmüş olsa da yapılarına göre stres, benlik algıları, sosyal yönden gelişimleri, iyi oluş hallerinin kendilerine has dinamiklerinin bizlerden farklı ve daha hassas olduğu asla ve asla unutulmamalıdır. Değişen sosyal yaşamla birlikte kaygı içerisinde olan ebeveynlerin bu dönemde, daha ciddi sorunlar ile karşılaşmamak adına okul psikolojik danışmanlık ve rehberlik servislerinden, her çocuğumuza özel müdahale programları ile üstün potansiyelli çocuklarımızı anlamak ve istenilen müdahaleleri yapabilmek adına, alanda çalışan ve uygulamadan gelen psikologlardan da destek alabilirsiniz.

Ebeveynler çocuklarının ilk mentör ve öğretmenleridir

Değişen dünyada ebeveynler için geleneksel mentörlüğün yani manevi yol göstericiliğin yanında akademik gelişim, bilişsel gelişim ve ilgi alanlarını da kapsayan profesyonel eğitim destekleri almayı da gerekli kılmaktadır. Üstün potansiyelli çocuklarımız için artık müfredat daraltılması yerine zenginleştirilmiş ve biricikliklerini ön plana çıkaran, öğrenim hızı ve yeni nesil ihtiyaçlarına yönelik yapılandırılmış, sosyal ve fiziksel boşlukların olmadığı ev ikliminin önemi bir kez daha ön plana çıkmaktadır.

Ebeveynlerin yukarıda bahsedilen kazanımlarla kendilerini geliştirmeleri, sadece Covid-19 salgın sürecini atlatmaya değil akademik ve birçok alanda, üniversite yılları ve sonrasında ki süreçlerin olumlu yönde gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Standardize edilmiş eğitimden ziyade kişiye özel öğrenim ve öğretim yollarına ihtiyaç duyan üstün potansiyelli çocuklar için evde uygulanan özgün ve özgür programlar, kullanılan ve üretilen materyaller ile potansiyellerinin gelişmesine katkı sağlanabilir.

Azınlık bir kesimi ve geleceğin lider kadrolarını temsil eden üstün potansiyelli çocukların kendilerine has ve eşsiz özellikleri olduğunun, farklılıklarının önce aile sonra okul ve sonra da toplum olarak kabulünün bu süreçte çok önemli olduğunun altını çizmek isteriz.

Çocukların ilgi ve yetenekleri kendine özeldir

Üstün potansiyelli çocuklarda da ilgi ve yetenek gelişimi, ailenin ve çevrenin olumlu tutumları ile pozitif korelasyon göstermektedir. Bu dönemde, çocukların sıkılmalarından ve değişen sosyal yaşamdan kaynaklı istendik olmayan tepkilerin altında yatan beni anlayın mesajlarını ve zeka pırıltıları okuyabilmelisiniz. İlgi duyduğu alana yönelik (ama bizim çocuğumuz sürekli teknolojik aletlerin başına geçmek istiyor sözlerinizi duyar gibiyiz) daha fazla uyaran zenginliği oluşturmalı, merak etmeleri için çabalamalı ve ebeveyn olarak o alanda kendinizi bilinçlendirirken okul rehberlik servisinde de bu alanda daha önceden yapılmış tanılama envanterleri doğrultusunda destek alarak, bu dönemde aynı dilden konuşmak ve birbirinize yakınlaşmak anne-çocuk/baba-çocuk ilişkiniz açısından son derece verimli olacaktır. İçinde bulunduğumuz şartlar altında üstün potansiyelli çocuklarımızın, ilgi duyduğu alana ya da oluşan yeni ilgi alanlarına daha yoğun bir şekilde yönelmesini normal karşılanmalı ve kendine ait zamanlarına saygı duymalısınız. Unutmayın her çocuk gibi sizin çocuğunuzun ilgi ve yetenekleri kendine özeldir. Merak etmelerini sağlarsanız onlar kendi yollarını bulacaklardır.