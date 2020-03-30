Uzaktan eğitimdeki çocuklar için “sağlık” uyarısı

Sağlıklı Yaşam ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, düne kadar bilgisayardan, telefon ve tabletlerden uzaklaştırmaya çalıştığımız çocuklarımızın bugün, zorunlu olarak günlerinin neredeyse üçte ikisini bunların başında geçirdiğini anımsattı. Koronavirüs nedeniyle hem Milli Eğitim Bakanlığı’nın, hem de kurs ve dersanelerin başlattığı online eğitim nedeniyle öğrencilerin televizyon, bilgisayar ve tabletlerin başından kalkmadığına işaret eden Dr. Buyrukçu, “Uzun süreli online eğitim obeziteye, baş, boyun, sırt ve omuzda ergonomik sorunlara ve çeşitli göz problemlerine yol açabilir” uyarısında bulundu.

Saat 19.00’dan sonra yasaklanmalı



Dersler bilgisayardan takip ediliyorsa, bilgisayarın göz hizasıyla aynı olması, tabletin kucakta değil masaya ve biraz uzağa konulması gerektiğini söyleyen Dr. Buğra Buyrukçu, “Bu sayede ergonomik sağlık sorunları asgariye indirilecektir” dedi. Ekranlardan yayılan mavi ışığın çocuklarda uyku sorunları ve hafızayla ilgili problemlere yol açabileceğine de işaret eden Dr. Buyrukçu, “Buna paralel olarak büyüme hormonlarını da olumsuz etkilemektedir. O nedenle gün içinde derslere her 1 saatte ara verilmeli, ders aralarında TV, bilgisayar ve telefon dışında bir aktiviteyle ilgilenilmeli, saat 19.00’dan sonra bilgisayar ve telefonlardan uzaklaşılmalıdır. Ders çalışan öğrencinin gözü öğle arasında dinlendirilmeli, hafif masaj yapılmalı, ılık çay pamuğa damlatılarak göze konulmalıdır. Böylece ekranların yorucu etkisi azaltılacaktır” diye konuştu.

Öğle protein, akşam sebze ağırlıklı olmalı



Online ders alan öğrencilerin beslenme programının da beden sağlığı ve akademik başarıda önemli rol oynadığını hatırlatan Dr. Buyrukçu, “Kahvaltı yapmadan derse oturulmamalı, öğle yemeği protein, akşam yemekleri sebze ağırlıklı olmalı. Abur cuburdan uzak durulmalı, tatlı isteği zararsız tatlılarla geçiştirilmeli. Örneğin; bir avuç sarı leblebi ile bir hurma blenderdan geçirilip ufak toplar haline getirildikten sonra tarçınla kaplanıp çocuklara yedirilebilir. Bu tatlı şekeri aniden arttırmayacağı için çocukların dikkatini en üst seviyede tutar, uyku getirmez ve halsizlik yapmaz. Diğer yandan bilgisayar ve tabletlerin yayacağı radyasyonun zararlı etkilerine karşı çocuğun masasına radyasyonu emecek ametist taşı gibi taşlar veya bitkiler konulabilir” diye konuştu.