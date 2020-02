Uyurken sürekli üstünü açan çocuklarla ilgili uyarı

Çarman, "Çocuğun üzerinin açılmış olmasından çok cildi, saçı, yastığı, pijaması nemli mi terlemiş mi diye gözlemlemek doğrudur. Çocuğun üzerini açmasından çok aşırı terlemesi, ayrıca çok fazla örtünme ile gelişebilecek sıcaklık hissinden dolayı öksürmesi dikkate alınmalıdır. Çocuk üzerini çok fazla açmaya başladıysa çocuğu çok fazla örtüyorsunuz demektir" uyarısında bulundu.



Çocukların direncine bağlı olarak kışın hastalanma oranlarının daha fazla olduğunu aktaran Çarman, çocuklarda kış döneminde daha çok enfeksiyon ve mikrobik hastalıklar görüldüğünü söyledi.



Kış hastalıklarından en çok çocukların etkilendiğini belirten Çarman, kışın vücut direncini kıran nedenleri, "Soğuğa bağlı olarak cildin kuruması ve direncinin zayıflaması, burun ve ağız içini döşeyen mukoza dokularının kuruması, koruyucu mekanizmaların iyi çalışamaması, beslenmede daha ağır ve sağlıksız besinlere yönelme ve hareketsizlik" olarak sıraladı.



Çocukların ellerini sık sık yıkaması sağlanmalı



Çocuklarda görülen kış hastalıkları arasında grip, nezle, orta kulak iltihabı, bademcik enfeksiyonu ve sinüzit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının sayılabileceğini anlatan Çarman, şöyle konuştu:



"Tedaviye erkenden başlanmazsa daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Çocuklarda enfeksiyonların erken dönemde tedavi edilmemesi ya da gelişigüzel alınan antibiyotiklerle atlatılmaya çalışılması, kalp kası ve böbrekleri etkileyen romatizmal ateş ya da orta kulak enfeksiyonu gibi hastalıklara neden olabilir.



Kış mevsiminde çocuklarda soğuk algınlığı, boğaz enfeksiyonları, sinüzit ve larenjit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının yanı sıra bronşit ve zatürre gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarında da artış olur. Bu artışın en önemli sebepleri arasında ise okul hayatı ve havaların soğumaya başlaması yer alır.

Özellikle okula yeni başlayan ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencilerinin çeşitli virüs ve bakterilere karşı bağışıklıkları henüz tam gelişmemiş olur. Çocukları kış hastalıklarından korunmak için; çocukların ellerini sık sık yıkamasını sağlanmalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için bebekler emzirilmelidir."

Çarman değerlendirmesini şöyle sürdürdü:



"Çocukların meyve ve sebze tüketimini artırılmalıdır. Haftada 1-2 defa balık yemesini sağlanmalı. Abur cubur gıda tüketiminde uzak tutulmalıdır. Çocuklar sigara içilen ortamdan uzakta tutulmalıdır. Bağışıklık sisteminin mikroplara karşı her zaman hazırlıklı olması için aşılarını eksiksiz yaptırılmalıdır. Çocukların yaşadığı ortamın ısısı iyi ayarlanmalı ve aşırı kuru hava olmamalıdır. Çocuklarda kış hastalıkları için bu tür önlemler alınmalı. Önlemlere rağmen kışın çocuğunuz çok sık hastalanıyorsa bir uzmana başvurun. Çocuklarda kış hastalıklarından korunmak için salgınlara karşı da dikkatli olmak gerekir."



Dışarıya çıkarılan bebeklerde güçlü bağışıklık sistemi gelişir



Çarman, aşırı sıcak yaşam alanları, havasız alışveriş merkezleri ve kalabalık ortamlar kış mevsimde özellikle çocuklar açısından hastalık açısından dezavantajı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Bebeklerin vücutlarındaki antikorların devreye girip, daha dirençli olmasını sağlayacak soğuk algınlıkları, ufak enfeksiyonlar kapması da çok normaldir. Vücut direnci ve kuvvetli bir metabolizma için emzirmek, C vitamini desteği sağlamak, düzenli uyku, sağlıklı beslenme kadar açık hava da çocuklar ve bebekler için gereklidir.



Yaz ya da kış dönemi fark etmeden düzenli olarak temiz havaya çıkmak, temiz hava, oksijen ve egzersiz de bağışıklık sistemlerini geliştirmek güçlendirmek için oldukça gereklidir. Kışın soğuktan koruyacak kadar giydirmek, yazın güneş ışığı ve aşırı sıcaktan koruyacak zamanlarda temiz hava almak için dışarıya çıkarılan bebekler ve çocuklarda güçlü bağışıklık sistemi gelişir, enfeksiyonlara daha az maruz kalır ve uyku kalitesi artar."



Çocuğun üzerine üşür diye fazladan örtülen örtüler boğucu bir his yaratır



Çocuklar ve bebeklerin gece boyunca yetişkinlere göre daha az üşüme hissi duyduklarını belirten Çarman, çocuğun üzerine üşür diye fazladan örtülen örtülerin rahatlatma değil aksine sıkıntı ve boğucu bir his yaratacağını belirterek, "Çocuğun üzerinin açılmış olmasından çok cildi, saçı, yastığı pijaması nemli mi terlemiş mi diye gözlemlemek doğrudur. Çocuğun üzerini açmasından çok aşırı terlemesi, ayrıca çok fazla örtünme ile gelişebilecek sıcaklık hissinden dolayı öksürmesi dikkate alınmalıdır. Çocuk üzerini çok fazla açmaya başladıysa çocuğu çok fazla örtüyorsunuz demektir. Bunun yerine üzerine çok fazla battaniye yorgan örtü örtmemek, hava alan vücut sıcaklığını koruyacak kadar örtmek yeterli olacaktır."



Bebeklerin ve çocukların yaşam alanlarının ideal sıcaklı değerinin 20-24 derece arasında değiştiğini anlatan Çarman, yeni doğan bebeklerde 22-24 derecenin, 6 aydan büyük bebeklerde ise 20-21 derece seviyesinde olduğunu kaydetti.



Çarman, "Bu değerlerden sıcak olursa oda içindeki nem oranı azalacak ve odanın havası kuruyacaktır. Bu durum bebeklerin ve çocukların solunum yollarını etkiler ve burun tıkanıklığı, uyku düzeninde bozulmalar yaşanabilir. Ayrıca terlemeye neden olacağı içinde hasta olma ihtimali artar. Tersine oda ısısı soğuk olursa üşürler. Soğuk bebeklerin ve çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilir. Uyku ve yeme düzenleri bozulabilir" diye konuştu.