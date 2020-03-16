Koronavirüs kaygısını çocuklarınıza hissettirmeyin

Okulların da tatil olmasıyla birlikte ebeveynlerde, çocuklarına koronavirüs hakkında bilgilendirme yapma konusunda bir kaygı oluştu. En çok da çocukların ölüm korkusu ile ilerleyen süreçlerde karşımıza gelebileceğini düşünür hale geldik.

Ebeveyn-çocuk ilişkisi insan hayatındaki en önemli ilk ilişkidir. Hayat boyu kurulacak diğer ilişkilerimizin kalitesi ebeveynimizle kurduğumuz ilişkimize bağlıdır. Bir çocuğu en iyi tanıyan ve çocuğa en iyi ruhsal, duygusal destekte bulunabilecek kişiler şüphesiz ebeveynlerdir.

Koronavirüs hakkında çocuğa nasıl bilgi verilmeli?

Ne kadar bilgi vereceğiniz konusunda çocuklarınızın soruları rehberiniz olsun.

- Çocuklarınızı en iyi siz tanırsınız. Çocukların sorduğu soruları yanıtlarken “Sen bu konu hakkında ne biliyorsun?” sorusunu sormak gerekir. Onlardan aldığımız yanıt doğrultusunda, doğru bilgilerle, anlayacağı ölçüde yanıtlar vermek uygun olacaktır.

- Çocuklarınızı olayla ilgili yayınlanan haberlerden uzak tutun. Açıklamaları yaşa uygun yapın. Çocuklarınıza koronavirüs hakkında açıklama yaparken onları kaygılandırmamak çok önemlidir.

- Doktor Woolfson, çocuklarda anksiyete oluşumunun en önemli sebeplerinden birinin ebeveynlerinin davranışları olabileceğini belirtiyor. Eğer siz bu konuda yoğun kaygı yaşıyorsanız şüphesiz çocuğunuz da bunu hissedecek ve huzursuz olacaktır.



- Çocuklar hayatı çok ciddiye alırlar ve kendilerini güvende hissetmeleri için kendilerine garanti verilmesini isterler. Sözcüklerin onlar için büyük anlamları vardır.



- Okullarının ve evlerinin güvenli olduğunu ancak okulların kalabalık bir alanda olduğu için geçici bir süreliğine önlem amaçlı tatil edildiğini bilmeleri gerekir. Yetişkinlerin onları sağlıklı tutmaya ve hastalanırlarsa onlara bakmak için orada olduklarına dair uygun güvencelerle dengelemesi gereken kısa ve basit bilgilere ihtiyacı vardır. “Yetişkinler sizi güvende tutmak için çok çalışıyorlar” gibi cümleler kurarak çocuğunuzla konuşurken yaşına uygun bir dille konuşun.

Anlatırken oyunun gücünden faydalanın

Çocuk denilince aklımıza ilk gelen kavramlardan biri oyundur. Çocuk, hayatına katkıda bulunabilecek birçok davranışı ve bilgiyi oyun yoluyla öğrenir. Sürekli ellerini yıka, üstündekileri değiştir, uyarılarında bulunmak çocuğunuzda isteksizlik oluşturabilir. Çocuklara koronavirüsü açıklama ve korunma yollarını öğretirken oyun yolunu deneyerek anlatımı eğlenceli hale getirebilirsiniz. Şöyle ki; çocuğunuza el yıkamanın önemini anlatın ve ellerin nasıl yıkanması gerektiğini uygulamalı olarak gösterirken sevdiği bir şarkıyı ya da hikayeyi birlikte söyleyin.

Dezenfektanların kullanımını anlatmak için çocuğunuzla birlikte bir çoraptan ya da kumaş parçasından koronavirüs ya da virüse benzer bir görsel hazırlayın ve hazırladığınız görsele bir isim verin. Çocuğunuzdan anti bakteriyel spreyini alıp elinizdeki koronavirüs görselini yok etmesini isteyin. Çocuğunuz spreyi her sıktığında kuklayı komik sesler ve şekillerle yere düşürün ve sonunda yok edin.

Mikropların yayılmasını azaltmak için çocuklara günlük eylemleri öğretin

Çocuğunuza öksüren, hapşıran veya hasta olan insanlardan uzak durmalarını hatırlatın. Onlara tek bir kullanımlık kâğıt mendile veya dirseğine öksürmeleri, hapşırmaları gerektiğini hatırlatın, ardından kağıt mendili çöp kutusuna atması gerektiğini öğretin.

Çocuklarınızın beslenmesine ve uyku düzenine dikkat edin

Her birey gibi çocukların da böyle zamanlarda beslenmesine ve uyku düzenine dikkat etmesi gerekir. Bu durum çocuğunuzun beslenmesini, uyku düzenini ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyecek bir hal aldıysa lütfen bir uzman desteği alın.