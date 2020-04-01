Koronavirüs döneminde çocukların vitamin takviyesine ihtiyacı var mı?

Son günlerde herkesi tehdit eden COVID-19 salgını için asıl riskli grup 65 yaş üstü olarak biliniyor. Ancak ebeveynler çocukları için de endişeli.

Doktor onayı yoksa vitamin vermeyin

“Salgın döneminde çocukların da psikolojik ve fizyolojik sağlığına dikkat edilmeli” diyen Uzman Dr. Cem Koray Fırat, özellikle anne ve babaların doktor bilgi ve onayı dışında ilaç ya da takviye ürün kullanmaması gerektiğinin altını çizdi.

Bu tavsiyeleri mutlaka okuyun

Uzman Dr. Cem Koray Fırat, konuyla ilgili ebeveynlere şu tavsiyelerde bulundu:

-Çocuklarda, vücutta yüksek dozda vitamin, toksit etki yaparak birçok sağlık sorununa neden olabilir. Normal büyüyen ve sağlıklı çocuklarda vitamin takviyesine ihtiyaç yoktur. Gerektiğinde vitamin desteği doktor kontrolünde sağlanmalıdır.

-Çocukların bağışıklığını güçlendirmek istiyorsak aşı programlarını eksiksiz uygulamalıyız.

-Aynı zamanda yeterli beslenme, düzenli egzersiz yapmak, yeterli uyumak, özellikle stres ve sigara dumanından çocukları uzak tutmak bu dönem için oldukça önemlidir.

-Çocukların mevsim sebze ve meyvelerini tüketmeleri, vücutlarının ihtiyacı olan demir, çinko, selenyum gibi mineraller ile A, E ve C vitaminlerini karşılaması için yeterli olacaktır. Aynı zamanda bu vitamin ve mineraller vücudun dış etkenlerden korunmasını ve bağışıklık sisteminin güçlenmesini destekleyecektir.

Hürriyet Aile Özel