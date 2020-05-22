Kawasaki hastalığı nedir ve belirtileri nelerdir?

Kawasaki hastalığı, nedeni bilinmeyen, en sık 6 ay-5 yaş arası çocuklarda görülen akut ateşli sistemik bir vaskülittir. Çocukluk çağında Henoch Schonlein vaskülitinden sonra en sık görülen ikinci vaskülit nedenidir. Etyolojisi ve patogenezi tam olarak açıklanamamıştır.

Bulaşıcı bir hastalık değildir.

Hastalığın klinik önemine neden olan kalp komplikasyonlarının önlenebilmesi için erken dönemde tanı konması ve tedavinin erken dönemde başlaması gereklidir.

Hastalığın tanısı için özgün bir test yoktur.

Kawasaki hastalığının belirtileri nelerdir?

• 5 günden uzun süren ateş,



• El ve ayak parmak uçlarında değişiklikler (El ayası ve ayak tabanında ödem, parmak uçlarında soyulmalar),



• Polimorf ekzantem (Veziküler ve büllöz olmayan),



• Bilateral konjunktival konjesyon,



• Orofarenks mukozasında değişiklikler ( Eritematöz ve çatlamış dudaklar, çiçek dili görünümü),



• Servikal Lenfadenopati (Boyundaki lenf bezlerinin büyümesi).



Bu 6 ana kriterden 5’inin bulunması ile tanı konulmaktadır.

Tanı kriterleri arasında olmayan ancak Kawasaki hastalığı için oldukça spesifik olan bir diğer bulgu da BCG aşısının yapıldığı yerde eritem ve endürasyon olmasıdır.

Kawasaki hastalığının tedavisi nasıl yapılır?

Japonya ve Amerika’da 5 günden uzun süren ateş varlığında tanı kriterleri arasında bulunan klinik bulgulardan 3’ünün saptanmış olması ve benzer tablolara yol açan diğer olası enfeksiyonların ayırt edilmesi Kawasaki hastalığı tanısı için yeterli kabul edilip Atipik Kawasaki hastalığı olarak isimlendirilmiştir.



Bu yüzden uzamış, açıklanamayan ertesi ateşi ve mukokutanöz inflamasyon bulguları olan süt çocuklarında mutlaka Kawasaki hastalığı akla gelmeli ve ekokardiyografi yapılmalıdır.



Döküntü ve antibiyotiğe yanıt vermeyen ateş ile gelen, özellikle 5 yaş altındaki hastalarda diğer döküntülü hastalıkları taklit edebilen Kawasaki hastalığı aklımıza gelmeli; erken tanı ve tedavinin ciddi kardiyovasküler komplikasyonları önlemede ne kadar etkin olduğu unutulmamalıdır.