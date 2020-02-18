Haftanın en ünlü bebeği/çocuğu hangisi?

Üç ay önce Siena Leyla’yı kucağına alan Tülin Şahin’e podyumda kızı eşlik etti. Sevimli minik henüz 3 aylıkken defilede yerini almış oldu.

Alişan ve eşi Buse Varol’un geçtiğimiz yıl kucaklarına aldıkları oğulları Burak 1. yaşını kutladı. Burak, doğum gününde minik dostlarıyla eğlendi.

Gizem Hatipoğlu kızı Lila ile hafta sonunun keyfini çıkardı. Lila’nın mutluluğu objektiflere böyle yansıdı.