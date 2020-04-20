Evde kalan çocukların fiziksel sağlığını korumak için öneriler

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada olağanüstü hal ilan edildi ve özellikle kuzey yarım kürede neredeyse insanların tamamı evlerine kapanmış durumda… Bu dönemde ebeveynler, çocukların evde kaldığı süre içinde fiziksel ve ruhsal gelişimlerinin sekteye uğramaması için neler yapabileceklerini, çocuklarını ne gibi sorunların beklediklerini haklı olarak merak ediyor. Uzm. Dr. Erkan Aslan, ebeveynlere bu dönem için önemli tavsiyelerde bulunuyor.

Bu dönemde oyun çağındaki çocuklar sosyal ortamlarından koptukları için onların fiziksel ve ruhsal gelişimlerinde çok önemli rolü olan oyunları oynayamıyor. Daha büyük çocuklar ve ergenler ise akranlarıyla birlikte yapmakta oldukları spor gibi fiziksel aktiviteleri yapamıyor. Tüm bunların askıya alınmasının ve rutinlerin bozulmasının çocukların ruhsal, sosyal, akademik, motor, zihinsel gelişimlerini sekteye uğratabileceğinin altını çizen Uzm. Dr. Erkan Aslan, bu nedenle ebeveynlerin çocuklarının yaşlarına uygun olan ruhsal, zihinsel, motor, sosyal becerilerini korumaya ve artırmaya yönelik aktiviteler yaptırmaları gerektiğinin altını çiziyor.

Ailece egzersiz yapabilirsiniz



Evdeki bu olası atalet durumunun çocuk ve ergende abartılmış abur cubur, karbonhidrat tüketimine neden olabileceğini, bu durumun ise kilo alımı ve yağlanmaya yol açacağını hatırlatan Uzm. Dr. Erkan Aslan, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Fazla abur cubur tüketimiyle birlikte çocuğun günlük aktivitelerle daha önce edindiği kas kitlesinin bir kısmını da kaybetmesi kaçınılmaz olacaktır. Ayrıca artan telefon, tablet bilgisayar gibi teknolojik aletlerin getireceği boyun ağrısı, kol, bilek, omuz ağrısı gibi ortopedik olumsuz sonuçlardan da bahsetmeden geçmemek gerekiyor. Bu nedenle çocukların uyku, yemek, teknoloji kullanımı, oyun oynama ve ders saatlerini mümkün olduğunca sabit tutmalı, okul saatinde uzaktan eğitimi takip etme, ders ve ödevleri yapmak, günlük yaşlarına uygun egzersiz yapmak gibi belli rutinleri korumalıyız. Özellikle uyku ritminin bozulması çocuklarımızın ruh sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu dönemde çocukların televizyon üzerinden ve bilgisayardan dersleri devam ettiğinden eskisine oranla onlarla daha sık olarak birlikte ders ve ödev yapmak hem anne babalar hem de çocuklar için daha yararlı olabilir. Ailece egzersiz yapmak eve kapandığımız günlerde hem ruh sağlığı, hem de hareketsiz kalınan bu dönemde beden sağlığına olumlu katkıda bulunacaktır.”