Down sendromlu bireylerin eğitimlerine önem verilmeli

21 Mart Down Sendromu Farkındalık günü… Down sendromu bir hastalık değil, kromozom anomalisi ve genetik bir farklılık! Kesin nedeni bilinmiyor. Tüm dünyada 6 milyon civarında Down sendromlu birey yaşıyor.



Erken yaşta eğitim gerekli

Down sendromunu iyileştiren tıbbi bir tedavi yoktur, bu konuda yapılacak en iyi şey eğitim desteği almaktır. Down sendromlu bir çocuk doğumdan başlayarak mevcut potansiyelini ortaya çıkarabilmesini sağlayacak, onu hayata hazırlayacak özel desteğe gereksinim duyar.

Down sendromlu çocukların normal çocuklara göre en belirgin gelişimsel farkı, gelişim hızıdır. Gelişimsel basamakları daha yavaş ve uzun zamanda tamamlarlar ve gelişimleri bu yüzden geriden gelebilir. Örneğin emekleme ve yürüme geriden gelebilir, geç konuşabilir. Burada yapılması gereken en önemli şey çocuğun mevcut kapasitesini maksimum düzeyde ve en iyi şekilde kullanmasını sağlamaktır. Bunun için de erken yaşta eğitim çok önemlidir.

Sosyal hayata katılmaları çok önemli

Down Sendromlu bireylerde özel eğitim ve özel eğitimde erken eğitim programları, fizyoterapi, duyu bütünleme terapisi, ergoterapi, dil ve konuşma terapisi alanında uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.

Ailelerin ve bu çocuklarla ilgilenen uzmanların mümkün olan en erken zamanda bu desteği başlatmaları ve devamını sağlamaları önemlidir. Ailelerin çocukları için yapacağı en faydalı eylem yıllık takiplerini düzenli yaptırmaları, onların eğitim hayatına ve sosyal hayata katılımını sağlamalarıdır.

İmkan tanındığında meslek edinebilirler

Down Sendromlu bireyler, sürekli ve düzenli eğitimle normal yaşantılarına devam edebilirler. Bu sayede, yaşıtlarının gerisinde olmaz ve diğer insanların onları farklı algılamalarını da aşarlar. Eğitimleri sayesinde daha üretken ve kaliteli hayat yaşayabilirler.

Down Sendromlu çocuklar iyi eğitim görürlerse kendilerine bakabilirler, basit işlere yatkınlık göstererek meslek sahibi olabilirler. Down sendromlu çocuklar pek çok başarıya imza atarak, toplum hayatı içinde anlamlı hayatlar kurabilirler.

Hastalık değil genetik farklılık

Düzenli ve disiplinli bir eğitim programı ve bol tekrar en önemli faktördür. Down sendromlu çocuklarda duygusal problemler de görülebilir. Onların duygusal sağlığını desteklemenin en iyi yolu; onları evdeki, okuldaki ve toplum içindeki aktivitelerin mümkün olduğunca içinde tutmaktan geçer.



Down Sendromu tedavi edilmesi gerekli bir hastalık değildir, genetik bir farklılıktır. Onların bizlerden bir farkı yoktur.