Domuz gribi çocukları da tehdit ediyor

Grip virüsü olarak tanımlanan influenzanın özellikle sonbahar ve kış aylarında salgınlar yapan viral bir hastalık olduğunu dile getiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ceyda Kapıcıoğlu, önemli bilgiler verdi. Virüsün bazı azı alt tiplerinin hayvanlar üzerinde etkili olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Ceyda Kapıcıoğlu, domuzlarda, kuşlarda da bu enfeksiyonların görülebileceğini belirtti. Burun akıntısı ve hapşırma durumlarının sık yaşandığını ve dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Kapıcıoğlu, influenza hastalığının çocuklarda yüksek ateş, öksürük, burun akıntısı ve boğaz ağrısı, yaygın kas ağrıları ile seyredebileceği konusunda uyarılarda bulundu.



Kimler domuz gribi riski altında?



Gebelerin risk altında olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Ceyda Kapıcıoğlu, “Bağışıklık sistemi bozukluğu olanlarda, 2 yaş altındaki çocuklarda, kronik hastalığı olanlarda, obezlerde ve 65 yaş üstü bireylerde daha ağır seyreder ve bazen de ölümlere yol açabilir. İnfluenza virüsleri öksürük ve hapşırık ile havaya saçılan damlacıkların solunması ile eller aracılığı ile kişiden kişiye bulaşır. Virüs bulaştığı yüzeylerde 2-8 saat boyunca canlılığını korur. Kuluçka süresi 1-4 gün kadardır. Sonrasında klinik semptomlar görülmeye başlar. Tanı için burun ya da boğaz sürüntüsünün alınıp hızlı antijen testleri yapılabilir” diye konuştu.



Eylül ve ekim ayı aşı için önemli



Tedavide antiviral ilaçların kullanıldığına dikkat çeken Uzm. Dr. Ceyda Kapıcıoğlu, bazı ilaçların kullanmasının tehlikeli olduğunu belirterek, “Antiviral ajanlara ek olarak ağrı kesici ateş düşürücü, burun tıkanıklığını giderici ilaçlar verilebilir. Yatak istirahati yapılmalı, bol sıvı alınmalı, eller sık sık yıkanmalıdır. Bakteriyel enfeksiyon gelişmedikçe antibiyotiklerin tedavide yeri yoktur. Gripten korunmada en iyi yol bağışıklama yani aşılamadır. Risk grubundaki kişiler eylül ve ekim aylarında mutlaka aşı olmalıdır’’ dedi.