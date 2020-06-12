Çocuklarınız tatile çıkmaya hazır mı? Rutin muayenelerini aksatmayın

Tatil öncesi dönemde, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı ile mutlaka görüşülüp, fikir paylaşımı yapılması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Özlem Türkoğlu ve Uzm. Dr. Yunus Emre Mercan, ebeveynlerin tatilde alması gereken önlemlere de değindi.

Covid-19 pandemisinin devam ettiği bugünlerde, özellikle çocuklar evde kalmaktan dolayı oldukça sıkıldığını dile getiriyor. Sıkılmalarının yanı sıra, yaz mevsiminin de gelmiş olması çocukların tatil isteğini bir kat daha artırıyor. Ancak ebeveynlerin, Covid-19 riskinden dolayı çocukları ile nasıl bir tatil yapabilecekleri sorusu zihinlerini kurcalıyor.

Tatil öncesi çocuğunuzu mutlaka doktora gösterin

“Hem coronavirüs enfeksiyonu hem de diğer hastalıklar açısından bakıldığında, sağlıklı ve sorunsuz bir tatilin yolu doktor kontrolünden geçiyor” diyen Pediatri Uzmanı Dr. Özlem Türkoğlu, ebeveynler ile çocuk doktorunun tatil öncesi mutlaka görüşüp bilgi alışverişinde bulunması gerektiğini söyledi.

Tatile çıkmadan cevabının mutlaka alınması gereken soruların olduğunu belirten Dr. Yunus Emre Mercan ise, “Tatil yöresinde Covid-19 enfeksiyonuna karşı alınması gereken önlemlerin, hangi durumlarda doktora başvurulacağının ve hangi hallerde kullanmak için hangi ilaçların bulundurulması gerektiğinin mutlaka bilinmesi gerekiyor” dedi.

Hastane içinde alınan sıkı önlemlerden dolayı muayenelere korkmadan gidilebileceğini; maske takıldığında, sosyal mesafe kurallarına ve randevu saatlerine uyulduğunda poliklinikleri ziyaret etmenin hiçbir mahsuru olmadığının da altını çizen Uzm. Dr. Yunus Emre Mercan, tatilde karşılaşılan sağlık probleminin çözümünde, online doktor görüşmesine başvurulabileceğine de değindi.



Aşılar olmadan çocukları koruyamayız

Çocukların sağlığı için sağlam çocuk takiplerinin ve aşıların önemini vurgulayan Uzm. Dr. Özlem Türkoğlu, “Yeni tip coronavirus aşısını dört gözle beklediğimiz bu dönemde, aşıların olmazsa olmaz olduğu gerçeğini bir kez daha hatırladık. Özellikle aşı karşıtlığının arttığı bu dönemde, bunun sonucu olarak kızamık vaka sayısı arttı ve ilk dozu 1 yaşında yapılan kızamık aşısı ek doz olarak 9 aylıkta tekrar yapılmaya başlandı! Bu da bize aşıların toplum sağlığı için ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Aşılar olmadan çocukları koruyamayız” dedi.

Uzm. Dr. Yunus Emre Mercan ise, “Sağlam çocuk izlemi ihmale gelmeyen bir konudur. Çocukların büyüme ve gelişmelerinin izlenmesi, sağlık durumlarının değerlendirilmesi, aşılarının planlanması ve sağlık eğitimi gibi önemli adımları içerir. Sağlıklı bir çocukluk döneminin kapılarını açan sağlam çocuk izleminde, Sağlık Bakanlığı’nın aşı programına henüz dahil edilmeyen meningokok menenjiti ve HPV aşıları da doktorunuz tarafından planlanacaktır.” diye konuştu.

Çocuklarda rutin muayene sıklığı

İlk 6 ay boyunca: Her ay

6 ay - 2 yaş arasında: 3 ayda bir

2-6 yaş arasında: 6 ayda bir

6 yaştan sonra: Yılda bir

Bebeklerde ilk 1 yıl aksatılmaması gerekenler