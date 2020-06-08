Çocukların yanında “ötekileştirici” dil kullanmayın

Toplumlarda ırkçılığa maruz kalan kişilerin yalnız, dışlanmış ve değersiz hissedebileceğine dikkat çeken Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Bu kişilerde içe kapanma ve sosyal problemler görülebilir. En az bir kez bu tarz aşağılayıcı sözlere veya davranışlara maruz kalan kişi hayatının devamında birtakım psikolojik sorunlarla karşılaşabilir. Son yıllarda bir toplumsal ayrımcılığa dönüşen ırkçılık, reklamlarda, mağazalarda veya farklı noktalarda da kullanılarak ayrımcılığı destekleyebilir” diye konuştu.

Önyargılar doğuştan gelmiyor





Çocukların doğduklarında önyargılar ile doğmadıklarının altını çizen Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Küçük yaşlardaki çocuklar birbirleriyle oynarken ten renklerine, konuştukları dile veya göz şekline göre birbirlerini dışlamazlar. Çocukluk çağında çocuğa öğretilenler veya çocuğun kendinden farklı çocuklarla kendini kıyaslaması durumunda ebeveynlerin tepkisi çok önemli. Ailelere bu konuda büyük görevler düşüyor. Çocuklarına küçük yaşlarda rol model olmalılar. Herkesin hayatına saygılı olmaları konusunda konuşmaları ve ona göre davranmaları son derece önemli. Ne yazık ki ırkçılığın etkilerini çok küçük yaşlardaki çocuklarda bile gözlemlemekteyiz” dedi.

Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, ebeveynlere önerilerde bulundu: