Çocukların koronavirüs korkusunu yönetmesine nasıl yardımcı olabilirsiniz?

Çocukluk dönemi korkuları normal ve sağlıklı bir gelişimsel süreçtir. Çocukluk dönemi korkularının birçoğu gerçek bir tehdit yaratmaz ve kendiliğinden geçer.

Çocuklar koronavirüs nedeniyle korkar, endişelenirse aileler bunu ciddiye almalıdır. Korkuları görmezden gelmek ya da küçümsemek çözüm olmaz, daha çok kaygıyı artırır. Çocuklarda korkunun sebebi genelde bilinmeyen durumlar ya da ebeveynlerin kendi kaygıları ve yanlış tutumlarıdır. Aileler çocukların ne kadar doğru bilgi sahibi olduğunu anlamaya çalışmalıdır. Çocuğa virüsle ilgili yaşına uygun doğru bilgiler verilmelidir.

Okul öncesi dönemde çocukların hayal dünyaları çok geniştir. Kendilerinden saklanan, anlamlandıramadıkları bilgiler kaygı sebebi olabilir. Ev içerisinde bu tür anların yaşanmamasına dikkat edilmelidir.

Duygularını resimle anlatmasına izin verin

Okul öncesi dönemdeki çocukların duygularını anlamaya çalışmak için en etkili yöntemler oyun ve resimdir. Koronavirüsü çocuğun çizmesi, sonrasında onu komik, çaresiz, güçsüz hale dönüştürmesi istenilebilir ya da bu virüsle baş edebilecek bir kahraman çizilebilir. Bu kahramanda olması gereken özellikler konuşulabilir. Örneğin maske takan, elinde sabunu olan bir kahraman olabilir. Aynı şekilde oyunlarında da koranavirüsle mücadele ettiği ve onu yendiği bir kahraman rolünde olabilir.

Bırakın endişelerini kağıda döksün

Okul dönemi çocuklarında ise öncelikle koronavirüs ile ilgili korkularını, endişelerini yazması istenilebilir. Kendisini korumak için alınabilecek tedbirleri, kendisine yardımcı olabilecek kişileri, güçlü özelliklerini düşünmesi istenir ve bunlar not alınabilir. Çocuklar, olumlu düşünmesi adına kendini iyi hissettiren şeyleri bulması için cesaretlendirilebilir. Bunlar günün belli saatlerinde ebeveyni ile birlikte eğlenceli bir aktivite şeklinde yapılabilir.

Ayrıca çocukların hastalanan insanların iyi olabileceğini duymaya ihtiyaçları olabilir. Salgından etkilenenlere yardım edecek sağlık çalışanları ve hastanelerin olduğunu, onların elinden geleni yapacaklarını anlatabilirsiniz. İşler yolunda gitmediğinde yardım edecek insanların olduğunu bilmek kendilerinin ve ailelerinin güvende olduğunu hissetmelerine yardımcı olacaktır.