Çocukların koronavirüs endişeleri nasıl önlenir?

Koronavirusün çocuklara nasıl anlatılacağına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü’nün, Türk Psikologlar Derneği’nin, Tabip Odalarının birçok faydalı dökümanları var. Bu dökümanlardan faydalanılarak çocuğa virüsün adı, nereden geldiği, kimlere nasıl bulaştığı, bulaştığı insanlarda ne gibi etkiler bıraktığı ve nasıl tedavi olunduğu ile ilgili bilgiler aktarılabilir. Çocuğa koronavirüs adını duyup duymadığı, onun hakkında ne bildiği sorulabilir. Sonrasında bunun dünyada yaygın olan bir virüs olduğu, bu virüsün insanları hasta ettiği, sağlık kuruluşu ve çalışanlarının bu hastaları iyileştirdiği, endişe etmemesi gerektiği ve kendilerini her zaman koruyup kollayacak aile bireylerinin, büyüklerinin ve sağlık çalışanlarının olduğu çocuklara hissettirilmeli ve anlatılmalı.

Kirli bilgilerle zihinlerinin karışması engellenmeli



Eğer evde büyük bir panik ortamı varsa, herkes çok endişeli, çok kaygılıysa ve ne yapacağını bilmez bir vaziyette salınıyorsa çocuklar da aynı tepkiyi verecektir. Çocuklara hayatımızda model oluyoruz. Burada da doğru model olmalıyız. Onların yanlış ve kirli bilgilerle zihinlerinin karışmasını engellemeli, endişelere rağmen güvende olduklarını onlara hissettirmeliyiz. Çocuğun psikolojisinin nasıl olduğunu sorduğu sorulardan, sık sık endişeli cümleleri tekrar etmesinden, ‘Anne ben hasta mıyım, sen hasta olacak mısın, babam hastalanmayacak değil mi?’ gibi cümleleri tekrarlamasından anlayabilirsiniz.

Endişesini oyunlarla giderebilirsiniz



Krizi iyi yönetmek gerekiyor. Endişelenmekte haklı olduklarını onlara hissettirmeli, onların endişelerini hafifletmeye ve onları sakinleştirmeye çalışmalıyız. Onlarla daha fazla vakit geçirip oynayarak, belki bu endişeyi oyunlara taşıyarak, örneğin çocuğunuzun elindeki oyuncak bebeğe koronavirüsle ilgili bir şeyler söylediğini fark ediyorsak, o oyuncak bebeği sakinleştirmeye ve bebeğin endişesini almaya çalışarak bir yol izleyebiliriz.

Gündelik rutine devam edilmeli



Sosyal mesafe döneminde, çocuklarla birlikte evdeyken uyku ve yemek saatlerine dikkat etmek, bunu çok bozmamaya çalışmak, biraz ders yapıp biraz kitap okuyarak ya da birtakım masa ve zeka oyunlarından faydalanılarak çocuklarla keyifli vakit geçirilebilir. Bazı çocuklar plan yapmaktan hoşlanabilir, birlikte haftalık bir plan oluşturulabilir. Gündelik hayattan çok fazla kopmadan hastalıktan, ölüm haberlerinden, savaştan, bilgi kirliliğinden ve birtakım diğer faaliyetlerden mümkün olduğunca uzak kalmaya çalışarak gündelik rutine devam edilmeli.