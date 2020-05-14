Çocuklarda pandemi sürecinde besin alerjisine dikkat!

Çocuğumda besin alerjisi şüphesi var. Nasıl hareket etmeliyim?

Koronavirüsten korunmanın en iyi yollarından biri de, sağlıklı ve dengeli beslenmedir. Bu nedenle sizin ve çocuğunuzun, sağlıklı beslenmesini bozacak bilinçsiz bir diyet risk oluşturabilir. Eğer çocuğunuzda besin alerjisi şüphesi varsa, gerekli incelemeler yapılmadan sizin veya bu konuda uzman olmayan doktorların değerlendirmesi ile diyete başlamayın. Bu durumda mutlaka bir çocuk alerji uzmanına başvurarak, gerekli değerlendirme ve tetkikler yapıldıktan sonra diyet kararının verilmesi sağlıklı olacaktır.

Çocuğumun besin alerjisi var ve diyet yaptırıyorum. Koronavirüsten korunmak için daha önce hiç almadığı bir besini vermek istiyorum. Bu sorun olur mu?

Eğer çocuğunuzda bir veya birden fazla besine alerjisi var ve diyet yapılıyorsa, daha önce hiç vermediğiniz bu besinlere de alerjisi olabilir. Dikkatli olmanız yararlı olacaktır. Bu konuda sizi takip eden, çocuk alerji uzmanınızla görüşmeden hareket etmeyin.

Uzun süredir çocuğuma besin alerjisi nedeniyle diyet yaptırıyorum. Tolerans geliştiğini düşünerek, diyete artık son vermek istiyorum. Ne yapmalıyım?

Bu konuyu mutlaka, sizi izleyen çocuk alerji uzmanına danışmadan hareket etmeyin. Eğer tolerans gelişmemişse ve ciddi bir reaksiyon olursa, hastaneye gitmeniz çocuğunuza ve size koronavirüs bulaşı açısından risk oluşturur. Ayrıca ciddi bir reaksiyon gelişmesi durumunda, hastaneler ve acillerdeki olağanüstü durum nedeniyle yeterli müdahale yapılamayabilir. Bu nedenle, diyete koşullar normale dönene kadar devam etmeniz uygun olacaktır.

Çocuğumda besin alerjisine bağlı ciddi reaksiyon söz konusu. Böyle bir reaksiyon olması durumunda koronavirüs bulaşması endişesiyle hastaneye gitmekten korkuyorum. Ne yapmalıyım?

Eğer besin alerjisine bağlı, çocuğunuzda alerjik şok anaflaksi gelişme durumu söz konusu ise; evde acil tedaviyi başlatmanız için mutlaka “adrenalin oto-enjektörü” (epinefrin) bulundurun. Daha sonra da pandemi hastanesi olmayan bir kuruma başvurarak tedaviye devam etmeniz uygun olacaktır.