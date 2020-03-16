Göğüs ağrısı genellikle kısa süreli ve batıcı tarzda görülür. Erişkinlerin aksine göğüs ağrıları genellikle kalp dışı nedenlere bağlıdır. Aile ve hastanın göğüs ağrısının nedenleri konusunda aydınlatılması genellikle sorunun çözülmesini sağlar.

Göğüs ağrısı ile başvuran bir hastaya altta yatan kalp hastalığı ve aile öyküsü varlığında dikkatle yaklaşılması gerektiğini belirten Doğumsal-Pediatrik Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Çeliker, ağrının kaynağının kalpteki bir problem olması halinde erken tespitinin ciddi sorunları önleyeceğine dikkat çekti.

Çocuklarda göğüs ağrısı neden olur?

Çocuklarda göğüs ağrısı astım, akciğer enfeksiyonları, mide-yemek borusu sorunları veya kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi sebeplerle oluşabilirken kalbe dayalı ciddi rahatsızlıkların da habercisi olabilir. Çocuklarda göğüs ağrısı spor veya egzersizle ilintiliyse, 2-3 dakikadan uzun sürüyorsa, ağrı esnasında solukluk ve terleme oluşuyorsa, çarpıntı ve baş dönmesi ile beraber ortaya çıkıyorsa ve bayılmaya varan durumlar meydana geliyorsa ailelerin mutlaka bir hekime başvurması gerekir.

Çocuklarda göğüs ağrısı kalpteki bir sorunun habercisi mi?

Göğüs ağrısı ve beraberindeki belirtilerin kalbe dayalı sorunlardan kaynaklandığı durumlarda muhtemel sebepler şu şekilde sıralanabilir;

-Kalp kası ve zarında görülen virütik hastalıklar

-Aort ve akciğer atardamar kapaklarındaki darlıklar

- Koroner arterlerin doğumsal bozuklukları

- Koroner arterlerde kazanılmış sorunlar (Kawasaki vs)

- Ritim problemleri

- Akciğer atardamar hipertansiyonu

- Mitral kapak prolapsusu

Göğüs ağrısının sebebi kalp dışında başka hastalıklarda da görülebilir. Varsa astıma bağlı ataklarda, viral hastalıklar sırasında bronşlarda oluşan iltihabi olaylar sonucunda, gastroözefagal reflü sebebiyle ve göğüs duvarı kasları, kaburgalar ve buralarda bulunan eklemlerdeki travmalar sonrası da göğüs ağrısı oluşabilir.

Tekrarlayan göğüs ağrısı normal mi?

Çocuklarda tekrarlayan göğüs ağrısında mutlaka EKG, akciğer grafisi ve ekokardiyografik inceleme yapıldıktan sonra kalp ve akciğerle ilgili bir sorun olmadığı ortaya konulmalıdır. Özellikle eforla ilişkili ağrı tarif eden hastalarda egzersiz testi önerilmektedir.