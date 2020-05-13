Çocuklara ‘normalleşme süreci’ hakkında detaylı bilgi verin

Alınan önlemlerin, erken teşhisin ve sağlık sektöründeki güçlü yapılanmanın katkılarıyla koronavirüs tehlikesiyle ilgili olumlu gelişmeler yaşanıyor. Bu, hepimiz için sevindirici ama yaklaşık iki aydır dışarı çıkmayan 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı için daha da mutluluk ve heyecan verici. 13 Mayıs Çarşamba günü (bugün) saat 11 ile 15 arası 20 yaş altı gençler ve çocuklar uzun bir aradan sonra özgürlüğün tadını çıkaracaklar. Bu süreç boyunca, iş yaşamı, ev alışverişi veya farklı nedenlerle dışarıyı deneyimlemiş olan ebeveynler maske ve eldiven takan, birbirlerine yaklaşmayan insanlara yabancı değil… “Yeni normal” ya da “normalleşme” süreci boyunca eskisinden farklı şekillerde yürütülecek pek çok durum çocukların kafasında soru işaretlerine neden olabilir. Çocuğun bu süreçte verebileceği tepkileri yumuşatmak adına anne babaların yapabilecekleri bazı şeyler var.

-Çocuğunuz aylar sonra ilk defa sokağa çıkacağı için heyecanlı olabilir. Ancak onun bıraktığı sokaklarda maskeli insanlar yoktu. Bu süreçte ebeveynlerinden evde kalmanın önemini öğrenen çocuğun karşılaştığı bu farklı görüntüden kaygılanması, üzülmesi anlaşılır tepkilerdir. Öncelikle koronavirüs tehlikesinin alınan bu tedbirler sayesinde azaldığını ve maskelerin bu süreçte bizi koruduğunu çocuğunuza anlatmalısınız.

-Maskeye tepki gösteren bir çocuğunuz varsa boya kalemleriyle komik yüzler yapıp dışarı çıkarken bu maskeleri takabilirsiniz.

-Dışarı çıktığınızda, özellikle küçük çocuklar, her yere dokunmak isteyeceklerdir. Sakin olmaya çalışın. Panik davranışları sergileyen, bağıran bir anne çocuğun kafasını karıştırıp ‘dışarısı tehlikeli’ algısıyla korkusunu artırabilir. Dezenfektanlar bu konuda kurtarıcınız olacaktır.

-Sosyal mesafe kurallarında en çok zorlanacak grup çocuklar… Özlediği arkadaşlarına sarılıp öpmek isteyebilir, beraber oyun oynayabilmek için hevesli olabilirler. Bir süre daha aramıza fiziksel mesafe koymamız gerektiği ama bu mesafenin birbirimize olan sevgimizi ve arkadaşlığımızı etkileyemeyeceği anlatılmalıdır.

-Çocuğun dışarıda nelerin değiştiğine ilişkin düşüncelerini sorabilirsiniz. Böylelikle sokağa çıkmadan önce gerekli açıklamaları ve düzeltemeleri yapabilirsiniz. Çocuğun hayal kırıklığı, kaygı, mutsuzluk yaşamasının da önüne geçmiş olursunuz.

-Çocuğunuz dışarıdaki normalleşme sürecine sizin verdiğiniz tepkilere bakarak anlam yükleyecektir. Gerekli tedbirleri alıp kurallara uyduğunuz sürece bu bir günlük iznin tadını çıkarmaya çalışın.