Çocuklara koronavirüs nasıl anlatılmalı?

Toplumsal olayları çocuklar ile paylaşırken öncelikle yaş faktörüne dikkat edilmelidir. Okul öncesi dönem olarak adlandırılan 7 yaş öncesinde henüz zihinsel olarak çocuklar bu tür olayları sağlıklı değerlendiremezler. Dolayısıyla bu durumlardan onları mümkün olduğunca uzak tutmak, size sormadığı takdirde gereksiz ayrıntılar paylaşmamak doğru olacaktır.

Küçük çocuklar kaygıyı ebeveynlerinden alırlar. Sizin sakin kalmanız ve doğal bir olay olduğu şeklindeki tavrınız onlar için rahatlatıcı olacaktır. Olayın gündemde olması ile farkında olmadan verilen tepkiler çocuklarda yoğun stres ve kaygıya neden olabilir. Örneğin bundan birkaç ay önce gündemimizde olan deprem şuan bizler için uzak bir konu. Ancak bazı çocuklar için travmatik etkilerinin hala sürdüğünü bilmelisiniz.

Virüsün ne olduğunu basit bir şekilde açıklayabilirsiniz

Bu yaş grubu çocukların gelecekle ilgili güven verici cümlelerinize ihtiyacı var. “Bazı insanlar şuan hasta ama biz kendimize dikkat ediyoruz, iyi olacağız” gibi bir açıklama yeterli olacaktır. Bununla birlikte kendimize nasıl bakmamız gerektiğini paylaşmalı ve bizim koronavirüs ile baş edebilecek güce sahip olduğumuzu onlara hissettirmeliyiz. Koronovirüs ve diğer hastalıklar için yapılması gereken şeylerin el yıkamak, güzel beslenmek, elleri ağız ve yüz bölgesine götürmemek, hasta insanlarla temas etmemek olduğunu açıklayabilirsiniz.

Virüsün ne olduğunu basit bir şekilde anlatabilirsiniz. Soru sorması için onu cesaretlendirerek yanlış anladığı ya da kaygı duyduğu konuları detaylı konuşabilirsiniz. Görsellik onlar için daha açıklayıcı olacaktır. Sizin izlediğiniz güvenli kaynaklardan bulacağınız animasyon ve videoları birlikte izleyebilirsiniz.

Bu yaş grubu çocuklar benmerkezci özelliğe sahiptir ve tüm olayların kendileri ile ilgili olduğu sonucuna varabilirler. Dolayısıyla gizli konuşmalar onların hayal dünyasında korkutucu senaryolara dönüşebilir.

Ergen çocuklara sahip ebeveynlerde ise durum daha farklıdır. Onlar aile ortamından çok sosyal ortamların etkisi altındadırlar. Dolayısıyla sizin onlara güven vermeye yönelik cümlelerinizin gerçekliğini daha fazla sorgulayacak ve size olan güvenleri etkilenebilecektir. Gençleri yanlış bilgilerinden dolayı yargılamaktan ya da onlara güven vermeye çalışmaktan çok dinlemek üzerine kurulu bir iletişim daha doğru olacaktır.