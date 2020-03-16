Çocuklar ne zaman diş fırçalamaya başlamalı?

Son dönemlerde yapılan araştırmalara göre, diş çürükleri, çocuklar okul çağına gelene kadar ciddi oranda artış gösteriyor. Diş çürüklerinden korunmak için bebeklik döneminden itibaren diş sağlığıyla yakından ilgilenmek gerekiyor. Bunun için de izlenmesi gereken bazı adımlar bulunuyor. Çocukların diş problemlerinden korunmasına yardımcı olmak için de onlara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak gerekiyor. Süt dişleri dökülerek yerine kalıcı dişler geldiği için çürüyen süt dişlerinin önemsiz olduğunu düşünülebiliyor. Ancak süt dişleri sanıldığından daha büyük önem taşıyor. Kalıcı dişlerin öncesinde çıkarak onlara rehberlik yapan süt dişleri, vaktinden önce kaybedilirse kalıcı dişlerin sağlığını etkileyebiliyor. Çürük gibi faktörlerle erkenden düşen süt dişleri nedeniyle kalıcı dişler, yanlış yere konumlanarak problemlere yol açabiliyor.

Bebeklik döneminden itibaren ağız sağlığına dikkat



Bebekler anne sütüyle beslendikten sonra ve gece uyutulmadan önce, dişlerinin sürmeye başladığı yerlerin temiz bir gazlı bez ya da tülbent ile temizlenmesi gerekiyor. Bebekleri 2-3 yaşlarına gelen ailelerse bir diş hekimine başvurmalı, uygun diş fırçası ve diş macunu önerisi almalı ve çocuklarına diş fırçalamayı öğretmelidir. Ailelere düşen görevler bununla sınırlı kalmamalı, çocuklar 7 yaşına gelene kadar diş fırçalarken onlara destek vermelidir. Artık diş fırçalama alışkanlığı kazanmış olan çocuk, belirli bir yaştan sonra kazandığı bu temizlik alışkanlığını sürdürmeye devam edecektir. Peki, ebeveynler nasıl bir yol izlemeli? İşte anne babaların çocuklarına diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak için kolayca uygulayabilecekleri 5 yöntem…

Dişlerinizi birlikte fırçalayın

Çocuklarınız diş fırçalama alışkanlığı kazanırken sizi zorlayabilir. Özellikle bu durumu bir mecburiyet olarak görürlerse huzursuzlaşmaları kaçınılmaz olur. Bu nedenle diş fırçalamayı oyun haline getirmek ve beraberce uygulamak çocukların daha mutlu olmasına yardım edecektir. Diş fırçalamayı bir aktivite olarak gören çocuklar için figürlü diş fırçaları ve diş macunları kullanmak da eğlenceyi ön plana çıkarabilir.

Kendi başına denemesine izin verin

2-3 yaşındaki çocuklar için tek başlarına diş fırçalamak zor olabilir. Bu yaştaki çocuklar hem ellerinin hem kendilerinin küçük olması nedeniyle ailelerinin desteğine ihtiyaç duyar. Fakat fırçalama alışkanlığı kazandırmak için önce dişlerini kendisinin fırçalamasına izin vermeniz gerekiyor. Sonlara doğru siz de destek olarak dişlerini tam anlamıyla temizlemesine yardımcı olabilirsiniz.

Neden diş fırçalaması gerektiğine dair bilgi verin

Çok ufak olmalarına rağmen keskin zekaya sahip günümüz minikleri için bilgilendirme adımı büyük önem taşıyor. Çocuğunuza neden dişlerini fırçalaması gerektiğini anlatırsanız, uygulama esnasında daha rahat anlaşabilirsiniz. Dişlerini neden fırçaladığını bilen çocuklar daha uyumlu davranacaklardır.

Eğlenceyi unutmayın

Çocuğunuza diş fırçalama alışkanlığı kazandırırken eğlence kısmını atlamayın. Diş fırçalamayı keyifli hale getirirseniz çocuğunuz bunu ömrü boyunca hatırlayacaktır. Fotoğraf çekinebilir, zaman tutabilir veya müzik dinleyebilirsiniz. Hatta çocuğunuzu ödüllendirmek için, her diş fırçaladığında bir yıldız yapıştıracağınız pano edinebilirsiniz.

Diş hekiminden destek alın

Çocuğunuza diş fırçalayarak örnek olmanız gerekiyor. Evde böyle bir geleneğin olması çocuğunuza yardımcı olacaktır. Ayrıca çocuğunuzun dişlerinin sağlıklı olması için diş hekiminden tavsiyeler alabilirsiniz. Dişlerini düzenli fırçalayan ve güçlü dişlere sahip olan çocuklarınızı da diş hekimine götürerek takdir edilmesini sağlayabilirsiniz. Doğru yaptığı eylemin desteklenmesi çocuğunuzun mutlu olmasını ve alışkanlığı devam ettirmesine destek olacaktır.