Çocuklar için sağlıklı bir ağız bakımının ipuçları



Süt dişleri, bir çocuğun çiğnemesine ve konuşmasına yardımcı olur. Bu dişler kalıcı dişler için yer tutuculardır ve yine kalıcı dişler kadar önemlidir. Bir çocuk süt dişini erken kaybederse bu durum ağız içi diş dizilimini bozabilir ve kalıcı dişin düzgün bir şekilde gelmesini zorlaştırabilir.

Tüm bunları akılda tutarak, bebeklik döneminde diş bakımını en iyi şekilde yapmak önemlidir. Dt. Kökdemir çocuklar için sağlıklı bir ağız bakımının ipuçlarını açıkladı.

1- Bebeğin diş etlerini, dişleri olmadan önce, her gün ılık, ıslak bir bezle silin. Bunu yapmak şekeri diş etlerinden temizler ve bir bebeğin dişlerini temizleme hissine aşina olmasına yardımcı olabilir.

2- Bebekler ve küçük çocuklar biberon ile uyumamalıdır. Süt ve meyve suyu uzun süre dişlere temas ederse diş çürümesine neden olabilir.

3- Bir bebek 1 yaşına geldiğinde biberon alışkanlığından uzaklaşmaya başlamalıdır.

4- Yeni yürümeye başlayan çocukların öğünler arasında biberondan su içmesine izin verebilirsiniz ancak meyve suyu ve sütü sadece yemek saatlerine saklayın.

5- Bir bebeğin dişleri çıktığında, yumuşak bir bebek diş fırçasıyla günde iki kez fırçalayın. Pirinç tanesinden daha büyük olmayan az miktarda diş macunu kullanabilirsiniz. 3 ila 6 yaş arası çocuklar bezelye büyüklüğünde diş macunu kullanabilirler.

6- Ebeveynler veya bakıcılar, çocuk yardım almadan dişlerini fırçalamaya başlayana kadar bu görevi üstlenmelidir.

7- Kullanılmadığı zaman diş macununu çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

8- Çocukların ilk dişlerinin ortaya çıkmasından itibaren 6 ay içinde diş hekimine muayene ettirin.

9- Ebeveynler ve bakıcılar çocukların kaşık ve emziklerini kendi ağızlarına sürmemelidir.