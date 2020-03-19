Çocuğunuza koronavirüsü yaşına uygun bir dille anlatın

Koronavirüs gazete, dergi, televizyon gibi pek çok medya aracının en önemli gündemi ve son günlerde çevrede en çok konuşulan konu… Ayrıca sokaklarda maske takan insanları, çocuğunuzun görmüş ve size sormuş olma olasılığı oldukça yüksek. Yani çocuklar zaten koronavirüs hakkında bir şeyler biliyorlar. Bu noktada yapılması gereken çocukları koronavirüs hakkında bilgilendirmekten kaçınmak değil, yaşına uygun ve doğru şekilde bilgi almalarına yardımcı olabilmektir. Anne baba olarak bizim görevimiz çocuklarımızı bilgilendirmek ve dışarıdan ya da televizyondan öğrenmelerindense bizden sağlıklı ve yaşlarına uygun şekilde bilgi almalarını sağlamaktır.

Ayrıca salgın hakkında hiç konuşmamak aslında çocukları daha fazla kaygılandırır. Çünkü varlığı bilinen ama konuşulmayan şeyler daha fazla endişe yaratır.

Yaşına uygun olacak şekilde bilgi verin

Burada kilit nokta çocuğunuzun salgın hakkında merak ettiklerini size sormasını istemenizdir. Çocuğunuzun soruları üzerinden yaşına uygun, net cevaplar vermeniz çok önemlidir. Çocuğunuzun sorduğundan çok bilgi yüklemek, daha fazla kaygılanmasına sebep olabilir. Olabildiğince net ve dürüst olun. Her şeyi cevaplayamazsanız da sorun değil, yanında olmanız, onu dinlemeniz en önemlisidir.

Salgından korunmak için yaptıklarınıza dikkat çekin

Çocukları rahatlatmak için yapılabilecek en iyi şeylerden birisi de aldığınız önlemleri vurgulamaktır. Çocuklar güvende ve sağlıklı olmak için neler yapmaları gerektiğini bildikleri zaman, kendilerini daha iyi hissederler.

Çocuğunuza el hijyeninin, el yıkamanın salgından korunmak için en iyi yöntemlerden biri olduğunu anlatın. Sağlıklı beslenme, bol su içme, iyi bir uyku düzeni gibi faktörlerin sağlıklı kalmamıza yardım ettiğini açıklayın.

Günlük rutinler oluşturun ve onlara bağlı kalın

Çocuklar belirsizlik içinde olmaktansa tahmin edilebilir, düzenli rutinler içerisinde olduklarında kendilerini güvende hissederler. Bu yüzden düzenli yemek, uyku, oyun ve etkinlik zamanlarının olduğu günlük bir program oluşturun. Programa elinizden geldiğince uymaya çalışın.

Beraber vakit geçirmenin tadını çıkarın

Evde çocuğunuzla beraber yapabileceğiniz aktivitelere yönelin. Oluşturduğunuz programa göre oyunlar oynayın, kutu oyunlarını keşfedin, resim yapın, daha önce vakit bulamadığınız etkinlikleri yapın. İletişime açık olun, bol bol sohbet edin. Çocuğunuzun sorularını geçiştirmeden olabildiğinizce cevaplamaya çalışın. Sohbet etmek istediğinde mutlaka zaman ayırıp onunla konuşun.

Kendi kaygınızı çocuğunuza yansıtmamaya çalışın

Kaygı bulaşıcıdır, kaygınızın yükseldiği anlar çocuklarla konuşmak için doğru zaman olmayabilir. Çocuklara açıklama yapmadan önce sakinleşmeye çalışın. Sözlü olarak olmasa da mimikler ya da davranışlarımızla kaygımızı aktarabildiğimizi unutmayın.

Bilinçli olun

Zor günler geçiyoruz. Ama bu sürecin bitebilmesi için hepimizin yapabilecekleri var. Yapılan uyarıları dikkate almak bu açıdan gerçekten çok önemli. Lütfen salgının ilerlemesini engellemek için yapabileceklerinize odaklanarak kaygıyla değil, bilinçle hareket edin.



Eğer ciddi anlamda kaygı problemleri yaşıyorsanız, çocuklarınızla süreç hakkında konuşmakta zorlanıyorsanız, işin içinden çıkamadığınız durumlar varsa, mutlaka uzman görüşüne başvurun.