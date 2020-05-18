Çocuğumu hangi spora yönlendirmeliyim?

Özellikle ilköğretim dönemi olan 6-10 yaş aralığında severek ve devamlı gidebileceği bir branş seçilmesi ileriye dönük temel oluşturması adına önemlidir.

Voleybol mu, basketbol mu? Jimnastik mi, yüzme mi?



Çocuğunuz voleybol topunu da, basketbol topunu da eline alsın zıplatsın ve eğer imkânınız var ise mutlaka bir deneme dersine katılsın. Bazı çocuklar potaya basket atmaktan çok keyif alırken, başka bir çocuk için file üzerinden topu geçirmek farklı duygular hissettirmektedir.



Genetik yatkınlık da önemli



Genetik yatkınlık olarak esneklik var ise bu genelde aileler tarafından da hemen fark edilmektedir. Birçok çocuk bacağını belirli bir mesafede açabiliyorken farklı olan bu çocuklar diğerlerinin zorlanarak yaptığı ve belki de yapamadığı hareketleri doğal olarak yapabilmektedir. Jimnastik branşı seçildiğinde, eğitmen tarafından hemen fark edilip doğru şekilde yönlendirilirse, erken yasta sportif başarı yakalanmaktadır. Bunun yanı sıra erken yaşlarda doğru eğitimle esnekliğin geliştirilebilen bir özellik olduğunu da vurgulamak gerekir.



Yüzme ise su ortamında keyifle, eklemlerimize neredeyse hiç baskı olmadan yaptığımız güzel branşlardan biri… Yüzme bilen çocuğu havuzda oyun sırasında gözlemlediğinizde bazı çocuklar tıpkı kurbağa gibi yüzmektedir. Bu tür çocuklar hemen branşlaşarak kurbağa stilinde eğitimle teknik olarak yönlendirilebilmektedir. Temel branş olan atletizm de çocuğun ciğer kapasitesinin büyümesine, güçlenmesine ve kondisyon kazanmasına yardım etmektedir. İnsan doğasında var olan koşmak, atlamak, zıplamak gibi sonradan unuttuğumuz ama çocukluk döneminin sağlıklı geçmesi adına en temel hareketleri içermektedir.



Spor disiplini ve ahlakı kazanılmalı



Spor eğitmeninin çocuğa yaklaşımı ve o branşı çocuğa sevdirebilmesi de çocuğun spora isteyerek gitmesi adına önemli etkenlerdendir. Çocuğunuz hangi branşı seçerse seçsin; sevdiği branşta tutkusu ne kadar devam eder bilinmez ama, el kol koordinasyonu gibi gelişimini destekleyen, yaşına fiziksel özelliklerine uygun seçilmiş aktivite, sağlık kazanımları yanında, başarıyı da getirmektedir. Mutlu ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri, spor disiplini ve ahlakını kazanmaları her zaman önceliğimiz olmalıdır.



