Aşılar ihmal edilmemeli, aşırı kalorili yiyeceklerden uzak durulmalı

Covid-19 dünya genelinde büyük bir yayılım gösterirken, yaşlıların ve kronik hastalığı olanların hastalığı daha ağır geçirdikleri gözlemleniyor. Yaşanılan süreçte ölüm oranları yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanlarda daha fazla görülürken, pandemi ilan edilmesine neden olan bulaşıcılığı çok yüksek Covid-19, çocuklara da bulaşıyor. Ancak Covid-19 bulaşan çocuklar genelde bu enfeksiyonu yetişkinlere göre daha hafif atlatıyorlar. Çocuklar hastalığı ağır geçirmiyorlar ancak, hiçbir bulgu göstermeden taşıyıcı olup, yetişkin ve ileri yaştaki kişilere bulaştırabiliyorlar.

Yüksek alkollü kolonyalar ellerde yaralara sebep olabilir

Evde alınması gereken genel dezenfeksiyon önlemlerine ilişkin konuşan Pediatri Uzmanı Dr. Yunus Emre Mercan, “Özlenen ebeveynler olarak eve geldiğinizde kimi zaman çocuğunuz kapıya doğru koşup kucağınıza atlar. Ama maalesef ki bu süreçte, bu tatlı tabloyu bir süre ertelemek durumundayız. Ebeveyn olarak ayakkabılarınızı dışarda çıkarmanız, eve girdikten sonra dışarı kıyafetlerinizi çocuklarınızın erişemeyecekleri bir dolap ya da balkonda bekletmeniz, çocuğunuza sarılmadan önce dış ortama maruz kalan el-kol ve baş-boyun bölgelerini tamamen sabun/şampuan ile yıkamanız gerekir. Ev temizliğinin normal şartlarda evde Covid-19’lu birey yoksa 1:100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile yapılması yeterlidir. Evi sık sık havalandırmak havada asılı kalan virüsü savmak ve hastalığı engellemek için iyi bir yöntemdir.” dedi.



%70’lik alkol içeren kolonyaların uzun vadede kullanımının çocuklarda cilt problemlerine yol açtığını ve bu ürünlerin yerine gliserin ve diğer yumuşatıcı maddeler barındıran el dezenfektanlarının kullanılmasını öneren Uzm. Dr. Yunus Emre Mercan, “Bu tabii ki su ve sabunun kullanılamayacağı durumlarda alınması gereken bir önlem. Ev içinde kolonya ve el dezenfektanı yerine nemlendirici özellikte cilt pH’ına uygun el sabunu kullanılması en iyi dezenfeksiyon yöntemidir. Antibakteriyel sabunların kullanımı gereksiz olduğu gibi normal cilt florasını da bozduğundan dolayı önermiyoruz” dedi.

Covid-19’lu anne emzirmeyi kesmemeli

Covid-19’lu annelerin bebeklerini kesinlikle öpmemeleri ve emzirme dışındaki zamanlarda bebekleri ile aralarına en az 2 metre mesafe koymaları gerektiğini belirten Uzm. Dr. Yunus Emre Mercan, “Covid-19’lu anneler çift cerrahi maske takarak bebeğini emzirmeye devam edebilir ya da el, pompa ve biberon hijyenini iyi sağlamak koşulu ile sütünü sağarak verebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta emzirmenin iyi havalanan bir odada yapılması” dedi.

Çocukluk aşısı olmayan hastalıklardan korunamaz

Tüm dünyanın dört gözle coronavirüs aşısını beklediği bu dönemde aşıların önemi daha iyi anlaşıldı. Aşıların yaptırılmadığı takdirde dünyada Covid-19’a benzer bir sürü salgın hastalığın yayılacağını vurgulayan Mercan, “Çocukluk çağı aşılarını geciktirmeden zamanında yaptırmak diğer hastalıkların yayılmasını önlemek adına çok önemli”diye belirtti.

Basit şekerli, aşırılı kalorili yiyeceklerden uzak durulmalı

Pandemi sürecinde uzun süre evde kalıp, aktiviteleri azalan çocukların basit şekerli aşırı kalorili yiyecekleri (tatlılar ve beyaz undan yapılan tüm diğer hamur işleri, beyaz pilav, toz şeker ve şekerlemeler) olabildiğince az tüketmesi gerekir. Bu ürünlerin uzun süreli ve aşırı miktarlarda tüketilmesi obezite riskini artırdığı gibi, ağız ve bağırsak florasını bozarak bağışıklık sistemini kötü yönde etkiler. Basit şekerli gıdalardan ziyade kompleks şeker yapısında sahip gıdaları (tam buğday, karabuğday, çavdar, diğer tahıllı ürünler, bakliyatlar, esmer-basmati-siyah pirinç, tam buğday makarna vb.) tüketmek sağlık açısından daha yararlı olacaktır. Aşırı tuz tüketimi de bağışıklığı düşürebilir.

Ev içinde kalan çocuklar yeterince güneş ışını alamadığı için doktorlardan uygun miktarda D vitamini takviyesi istemelisiniz diyen Mercan, “Baklagiller, kuruyemişler, yoğurt ve kırmızı et bağışıklık sistemi için çok önemli. Ev yapımı yoğurt, çinko, protein ve probiyotik içeriği ile bağışıklık sistemini destekleyen vazgeçilmez bir gıda. C vitamininin günlük alınması gereken miktardan daha fazla alınmasının ve gıdalar yerine suplementlere başvurulmasının yeni tip coronavirüse karşı koruyucu bir özelliği yok” dedi.