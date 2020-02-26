Aşı karşıtlığı hakkında doğrular ve yanlışlar

Aşıların gereksiz olduğunu hatta zararlı olduğunu iddia eden kişi ve gruplara “aşı karşıtı” deniyor. Bu kişi ve guruplar, maalesef gittikçe artmakta ve toplum içinde de kendilerine bir taraftar gurubu bulmaktadırlar. İşin kötüsü bu taraftar gurubu sadece çağ dışı, tutucu, bilimden bihaber kişiler değil maalesef; kendisini modern, çağdaş ve bilgili gören kişilerden de oluşmaktadır. Birinci gruptakiler, maalesef hiç okumamakta, sadece kendilerine yön veren cahil veya kötü niyetli, çağ dışı kişilerin yönlendirmesine kapılmaktadır. Bu ikinci gurup ise okumak ve öğrenmek yerine, sosyal medya ve diğer kolay haber / bilgi paylaşımı yapılan mecralardan aldıkları mesajlarla aşı yaptırmamaya karar vermektedir.

“Cehalet, cesaret getirir” sözü çok önemlidir. Cahil olmamak için okumuş yazmış olmak yeterli değildir. İyi bir eğitim aldığı halde, kendisini bilime adamamış ve yürekten inanmamış insanlar da cahil olabilirler. İşin kötüsü bunların cehaleti, kör cahil olan insanlardan daha büyük bir zararı topluma enjekte edebilir. Dolayısıyla eğitimli olmak cehaleti ortadan tam anlamı ile kaldırmaz. Eğer bu şahıs kendini eğitmeye devam etmezse, toplum içinde yarı cahil olarak kalır. Bu da çok zararlı sonuçlar getirebilir demektir.

Bu yarı cahiller insanlığın Mars’a gittiği bu yüzyılda bile, dünyanın tepsi gibi düz olduğunu iddia etmekte ve taraftar da toplamaktalar.

Toplum için tehlike oluşturuyor!

Aşı karşıtlığı da böyle bir olgudur. Maalesef azımsanmayacak taraftarları vardır ve toplum için bir tehlike oluşturmaktadırlar.

İnsan ömrü bundan 1000 -1500 sene kadar önce ortalama 35-40 sene iken, şimdi bazı ülkelerde ortalama 85 civarına çıkmıştır. Bu nasıl mümkün olmuş, birlikte bakalım…

Aşıların bulunmasıyla, bir sürü basit hastalıktan ölümler ve sakat kalmalar büyük ölçüde son bulmuştur. Aşı uygulaması ile milyarlarca çocuk, herhangi bir girişimde bulunmadan sadece basit bir enjeksiyon uygulanması ile sağlıklı yaşamaya başlamıştır.

Antibiyotikler sayesinde ölümlere sebep olan sayısız hastalık artık bizim için çok basit tedavi edebildiğimiz hastalıklar arasına karışmıştır. (Bunlara tüberküloz ve frengiyi örnek verebiliriz.)

Kalp hastalıklarında bilimsel çalışmalar sonucu elde edilen mükemmel sonuçlar artık kalp hastalığından ölümleri neredeyse birinci sıradaki yerinden daha aşağılara çekmiştir. İlk belirtileri ortaya çıkar çıkmaz yapılan girişimlerle bundan çok değil 30 – 40 sene evvel hayatını kaybedebilecek insanlar, artık korkusuz rahat bir hayat sürmektedirler.

Kanser gibi ciddi bir hastalıkta bile bilim insanlarının buluşları sayesinde, inanılmaz büyük gelişmeler olmuş ve daha evvel düşünülmesi bile olanaksız olan kanser tedavisi, birçok alanda olanaklı hale gelmiştir.

Bu örnekleri çoğaltmak olanaklıdır. Konumuz olan aşılara gelince…

Sevgili anne babalarımız! Aşıların çocuklarımıza asla ve asla hiçbir zararı yoktur, olamaz. Bırakalım bir sürü hastalığa yol açma olasılığını, evvelce aşıların uygulandığı cilt bölgesinde oluşan kızarıklık ve genel ateş bile artık görülmemektedir. Çok değil bundan 30-40 sene evvel inanılmaz sayıda gördüğümüz çocukluk çağı hastalığını, aşılar sayesinde artık genç doktorlarımız görmemekte, tanımamaktadırlar.

Bunlar aşılar ile mümkün olmuştur. Bilimin bize kazandırdığı bu harika tıbbi girişimi değil baltalamak, onu desteklemek, her platformda savunmak ve onun karşısında olan yarı cahilleri ikna etmek insanlığa yapacağımız en büyük katkı olacaktır.

Lütfen sağlık konusundaki bilgileri daima bir uzmanından alınız, kulaktan dolma bilgilere itibar etmeyiniz.