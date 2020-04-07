Anne babalar merak ediyor: Çocuğumu koronavirüsten nasıl korurum?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak, özellikle kronik hastalığı olan bireyler için hayati önem taşırken, doğuştan kalp rahatsızlığı olan çocuklar için de riskler oldukça fazla.

Çocuğumun COVID-19 enfeksiyonu olma riski nedir?

Varolan deliller neticesinde COVID-19 enfeksiyonunun çocuklarda erişkinlerden daha az risk taşıdığı anlaşılmaktadır.

Çocuklar ve bebekler COVID-19 nedeniyle hasta olsalar da hastaların çoğunu erişkinler oluşturmaktadır.

Riskin bazı hastalık guruplarında arttığı bilinmektedir. Bu riskler daha çok erişkin hastalardaki sonuçlardan ortaya çıkarılmıştır. Bunlar kalp hastalığı, diyabet ve akciğer hastalığıdır.

Çocuğumu koronavirüsten nasıl korurum?

Ellerini sabun ve su ile veya alkol bazlı dezenfektan solüsyonlarla temizleyin veya temizlemesini sağlayın

Hasta olan bireylerden (ateş, öksürük, burun akıntısı) uzak durun

Temasın çok olduğu ev alanlarının (masalar, kapı kolları, elektrik prizleri, uzaktan kumandalar, tuvaletler) günlük olarak temizlenmesi ve dezenfeksiyonu yapılmasını sağlayın

Yıkanabilir peluş oyuncakların usülüne uygun olarak yıkayın veya temizleyin.

Çamaşırları mümkünse en yüksek ısıda yıkayın ve kurutma makinesinde tamamen kurutun.

Hasta olan bireylerle teması tamamen ortadan kaldırın.

Çocuklarda COVID-19 enfekiyonunun belirtileri erişkinlerden farklı mıdır?

Çocuklardaki belirtiler erişkinlerle benzerlik gösterir. Bununla beraber COVID-19 enfeksiyonu geçiren çocukların genellikle daha hafif belirtilere sahip olduğu bilinmektedir.

Çocuklarda bildirilen semptomlar grip benzeri belirtiler; ateş, burun akıntısı ve öksürük; gösterir. Kusma ve ishal de bildirilen belirtiler arasında yer almaktadır.

Altta yatan hastalığı veya özel bakım gerektiren çocuklarda hastalığın daha ciddi olabileceği bilinmektedir. Bu konuda henüz yeterince birikmiş bilgi birikimi bulunmamaktadır.

Çocuklarda hangi yaş guruplarında risk daha yüksektir?

Çin'de yapılan bir araştırmaya göre bebeklerde ve beş yaş altı çocuklarda sorun yaşama olasılığının daha yüksek olduğu ileri sürülmüştür.

Çocuklar maske takmalı mıdır?

Çocuğunuz evde izole ve sağlıklı ise buna gerek yoktur.

Hastalık belirtileri olan bireyler ve bunlarla ilgilenenler maske takmalıdır.

Topluluk içinde ve ev dışında maske takılması taşıyıcılardan bulaşmayı engelleyebilir.

Doğumsal kalp hastalıklı çocukların aileleri korunmada nelere dikkat etmelidir?