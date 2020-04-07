Anne babalar merak ediyor: Çocuğumu koronavirüsten nasıl korurum?
Çocuklarda doğumsal kalp hastalığı görülme sıklığının 1000 canlı doğumda 8 civarında olduğuna dikkat çeken Doğumsal Pediatrik Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Çeliker, ailelerin sıkça sorduğu soruları yanıtladı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak, özellikle kronik hastalığı olan bireyler için hayati önem taşırken, doğuştan kalp rahatsızlığı olan çocuklar için de riskler oldukça fazla.
Çocuğumun COVID-19 enfeksiyonu olma riski nedir?
- Varolan deliller neticesinde COVID-19 enfeksiyonunun çocuklarda erişkinlerden daha az risk taşıdığı anlaşılmaktadır.
- Çocuklar ve bebekler COVID-19 nedeniyle hasta olsalar da hastaların çoğunu erişkinler oluşturmaktadır.
- Riskin bazı hastalık guruplarında arttığı bilinmektedir. Bu riskler daha çok erişkin hastalardaki sonuçlardan ortaya çıkarılmıştır. Bunlar kalp hastalığı, diyabet ve akciğer hastalığıdır.
Çocuğumu koronavirüsten nasıl korurum?
- Ellerini sabun ve su ile veya alkol bazlı dezenfektan solüsyonlarla temizleyin veya temizlemesini sağlayın
- Hasta olan bireylerden (ateş, öksürük, burun akıntısı) uzak durun
- Temasın çok olduğu ev alanlarının (masalar, kapı kolları, elektrik prizleri, uzaktan kumandalar, tuvaletler) günlük olarak temizlenmesi ve dezenfeksiyonu yapılmasını sağlayın
- Yıkanabilir peluş oyuncakların usülüne uygun olarak yıkayın veya temizleyin.
- Çamaşırları mümkünse en yüksek ısıda yıkayın ve kurutma makinesinde tamamen kurutun.
- Hasta olan bireylerle teması tamamen ortadan kaldırın.
Çocuklarda COVID-19 enfekiyonunun belirtileri erişkinlerden farklı mıdır?
- Çocuklardaki belirtiler erişkinlerle benzerlik gösterir. Bununla beraber COVID-19 enfeksiyonu geçiren çocukların genellikle daha hafif belirtilere sahip olduğu bilinmektedir.
- Çocuklarda bildirilen semptomlar grip benzeri belirtiler; ateş, burun akıntısı ve öksürük; gösterir. Kusma ve ishal de bildirilen belirtiler arasında yer almaktadır.
- Altta yatan hastalığı veya özel bakım gerektiren çocuklarda hastalığın daha ciddi olabileceği bilinmektedir. Bu konuda henüz yeterince birikmiş bilgi birikimi bulunmamaktadır.
Çocuklarda hangi yaş guruplarında risk daha yüksektir?
Çin'de yapılan bir araştırmaya göre bebeklerde ve beş yaş altı çocuklarda sorun yaşama olasılığının daha yüksek olduğu ileri sürülmüştür.
Çocuklar maske takmalı mıdır?
- Çocuğunuz evde izole ve sağlıklı ise buna gerek yoktur.
- Hastalık belirtileri olan bireyler ve bunlarla ilgilenenler maske takmalıdır.
- Topluluk içinde ve ev dışında maske takılması taşıyıcılardan bulaşmayı engelleyebilir.
Doğumsal kalp hastalıklı çocukların aileleri korunmada nelere dikkat etmelidir?
- Ellerinizi su ve sabunla yıkayın, dezenfekte edici solüsyonlarda kullanılabilir.
- Sık dokunduğunuz yüzeyleri her gün temizleyin ve dezenfekte edin . Bunlar masalar, kapı kolları, elektrik anahtarları, tezgahlar, telefonlar, klavyeler, tuvaletler, lavabolar ve küvetler.
- Sosyal mesafe korunması çok önemlidir. İş ve okul arkadaşları ile toplanma, evinizde yaşamayan diğer aile üyeleriyle birlikte bulunma, partilere gidilmemelidir.
- Aile üyeleri ve diğer bireylerle yaklaşık 1.5-2 metre mesafeyi koruyunuz.
- Salgın sırasında olabildiğince evde kalarak bulaşmadan uzak kalabilirsiniz.
- Evde hasta biri varsa diğerlerinden ayrılmalıdır. Bu aynı evde olabileceği gibi başka bir yerde yaşaması sağlanarak uygulanabilir.
- Kişisel eşyaların (havlu, bardak gibi) ayrılması önerilmektedir.
- Hastalık olabilecek kalabalık ve bireylerden uzak durmaya çabalayın.
- Gereksiz seyahatlerden sakının.
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