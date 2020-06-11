Yemek seçen çocuğa doğru yaklaşım için 5 harika öneri

Diyetisyen Şevval Güzel’in önerdiği çocuk dostu makarna salatasının malzemeleri ve hazırlanışı şöyle:

Çocuğunuzun seçtiği makarna türünü üzerini hafif geçecek şekilde sıcak su, 1 çorba kaşığı zeytinyağı ve çok az tuz ile pişirelim. Makarnanın içerdiği B vitaminlerini kaybetmemesi için suyunu çekmesi daha iyi olacaktır. Lütfen suyunu süzme yönteminden vazgeçelim. Ayrı bir tabağa aldığınız makarnalara, minik şefin doğramış olduğu sebzeleri ekleyip karıştıralım. İşte bu kadar! Peynir ya da minik köfteler de ekleyerek protein değerini artırabilirsiniz.

1) Çocukları mutfakta hayal güçlerini kullanmaya teşvik edin

Çocuklarınıza yemek yemeyi sevdirmek için eğlenceli makarna şekilleri seçin. Mesela papyon, kelebek, harf ya da hayvan figürlü gibi. Bu seçim onların kalbine girmek için ilk adım. Kurabiye yapmak istediklerinde diledikleri gibi süslemelerine izin verin. Meyve salatasından gökkuşağı veya sebzelerden hayvan yapmaları için onlara fırsat verin. Yemek yapmak, sabır ve dikkat isteyen bir iş olması nedeniyle çocukların duygusal gelişimlerine de katkı sağlar.

2) Çocuğunuzun sevdiği sebzeleri seçin

Bezelyeden nefret ediyorsa yedirmeyin. Peki, brokoli sever mi? Sizin günlük yaşamda tercih etmediğiniz sebze/meyveler onlar için farklı tatlar olabilir.

3)Yaşına bağlı olarak doğrama ve pişirme yönteminizi belirleyin

Henüz yeterli diş yapısına sahip değilse havucu rendeleyip tüketimini sağlayabilirsiniz. Buharda pişirme yaparak daha yumuşak ve vitamin değerini kaybetmemiş öğünler elde edebilirsiniz. Bunlar gibi birçok basit birkaç yöntem işimizi kolaylaştırıyor. Böylece çocuğunuzun sebzeleri yemesi daha kolay hale gelecek ve porsiyonlarını bitirme olasılıkları yüksek olacaktır.

4)Yemek hazırlamaya onları da dahil edin

Mutfakta sizin minik yardımcılarınız olmak onların çok hoşuna gidebilir. Birlikte markete ya da semt pazarına gidip çocuğunuzun sevdiği sebze meyveyi seçmesine izin verin. Yemekleri hazırlarken ve pişirirken sağlıklı beslenmeden konuşabilirsiniz. Hazırlama aşamasında yardım eden çocuklar daha fazla sağlıklı besin tüketme eğilimindedir. Yapılan bazı araştırmalar bu gerçeği ortaya koymuştur. Çocuklarınıza yardım edebilecekleri uygun görevler verin. Yıkama, parçalama, ezme çocukların yapabileceği eğlenceli işlerden birkaçı… Mutfakta onlar için güvenli bıçaklar satın alabilirsiniz. Sebzeleri parçalamasına ve salatasını karıştırmasına yardımcı olun. Saymak, eklemek, çıkarmak, ölçmek, tartmak gibi ifadeleri kullanarak öğretmek çocuklara faydalı ve yardımcı olacaktır.

5)Temizliği dert etmeyin

Tüm bunlar olurken eviniz biraz savaş alanına dönebilir. Çocukların mutfakta eğlenirken etrafı kirletmeleri sizi kesinlikle endişelendirmesin. Hayal güçlerini kullanmalarına izin verin. Ayrıca işler bittikten sonra temizlik ekibinde de yer almak isteyebilirler. Onlara ellerini yıkarken hijyen ve gıda güvenliğinden bahsedebilirsiniz.

Çocuklarınızla daha fazla zaman geçirmek için mutfak harika bir yerdir. Sıradan bir öğlen sonrayı harika bir öğleden sonraya dönüştürebilirsiniz. Lezzetli tatlar yaratarak birlikte zaman geçirmek hepinize iyi gelecektir.

Çocuğunuzla mutfaktayken dikkat edilecekler

- Çocuğunuzla mutfakta zaman geçirmeden önce, çevrede kolayca ulaşabileceği kesici ve delici aletler bulunmadığından emin olun.

- Ocak, fırın gibi küçük çocuklar için tehlike arz edebilecek aletlere fazla yaklaşmaması gerektiğini unutmayın ve bunu ona da öğretin.

-Çocuğunuzun yaşına uygun tarifleri ona olabildiğince basit kelimelerle açıklayarak yapın.

- Ona verdiğiniz görevleri de yaşına uygun ve basit ifadelerle söyleyin. Dikkatleri çabuk dağıldığından bu şekilde anlamaları ve yapmaları kolaylaşır.