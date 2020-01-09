Tereyağı çocukların zeka gelişimi için oldukça faydalı

Tereyağı, içine girdiği her yemeğin lezzetinde fark yaratarak Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer almanın yanı sıra, gıda uzmanları tarafından da özellikle çocuklar için sağlıklı bir besin kaynağı olarak görülüyor. Tereyağının çocuk gelişimi ve sağlığı açısından pek çok faydası olduğunu belirten Prof. Dr. Harun Raşit Uysal, tereyağı tüketmenin, çocuklar için yetişkinlere göre daha da önemli olduğunu vurguladı.

Çocukların zeka gelişiminde oldukça etkili



Vücut için gerekli olan ve çocukların zekâ gelişiminde önemli bir rol oynayan Omega3 gibi doymamış yağ asitlerinin de tereyağının bünyesinde bulunduğunu belirten Uysal, “Yağ asitlerinden özellikle linol ve araşidon asitleri, insanın gelişmesi için çok değerli. Bu sebepten bunlara “temel yağ asitleri” deniliyor. Temel yağ asitleri, insan vücudu tarafından meydana getirilemediği gibi, tereyağının haricinde, diğer yağlarda da uygun miktar ve oranda bulunmuyor. Bunların yokluğu ise çocuklarda gelişmeyi büyük ölçüde engelliyor.” diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü öneriyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de özellikle ilk 2 yaş dönemindeki çocukların, yağda çözülen A, D, E, K vitaminlerinin emilimini kolaylaştıran temel yağ asitleri açısından zengin besinlerle, özellikle de süt yağı açısından zengin tereyağı ile beslenmesinin önemli olduğunu gösteriyor.

Bir dilim ekmek üzerine tereyağı sürüp yedirin

Uysal, tereyağının sadece sütten gelen saf, doğal ve yüksek yağ oranı ile zengin bir enerji kaynağı olmasının yanı sıra, beslenme ve sağlık açısından son derece önemli vitaminleri içermesi nedeniyle de büyüme çağındaki çocukların beslenmesinde önem taşıdığına işaret etti.

Annelere bir dilim ekmeğin üzerine sürdükleri tereyağını çocuklarına yedirmelerini tavsiye eden Uysal, “Tereyağı, çocukların sağlıklı gelişimi açısından önemli olan A vitamini başta olmak üzere D, E ve K vitaminlerini de içeren değerli bir besin” dedi. Tereyağının iyi bir A vitamini kaynağı olduğunu belirten Uysal, bu vitaminin metabolizmanın sağlıklı olarak çalışmasında son derece önemli olduğunu ifade etti ve ebeveynleri, A vitamini eksikliğinde çocuklarda diş ve diş eti hastalıkları başta olmak üzere gece körlüğü, saç dökülmesi gibi sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceği konusunda uyardı.

Kemik ve diş gelişimi açısından da oldukça başarılı

Lezzetiyle tereyağının çocuklar tarafından sevilen bir besin olduğunu ifade eden Uysal, içeriğinde bulunan vitaminlerin çocuklarda sıkça görülen diş ve diş eti hastalıkları, yetersiz kemik ve diş gelişimi, kaslarda zayıflık, gece körlüğü gibi hastalıkların önüne geçilmesine de yardımcı olduğunu belirtti.

Kolestrol şehir efsanesi mi?

Kolesterol içerdiği için tereyağından uzak durulması gibi söylentilerin tam bir şehir efsanesi olduğunu ve kolesterolün bahane edilerek yapılan olumsuz propagandaların günlük beslenmede vazgeçilmez bir yeri olan tereyağının alınmasına engel olmaması gerektiğini söyleyen Uysal, “Tereyağının en önemli özelliği vücut sıcaklığında sıvı olmasıdır. Bu nedenle de insan damarlarında sıvı olarak dolaşır. Bu da damar sertliği olasılığını ortadan kaldırır” dedi.