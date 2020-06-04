“Çocuğum çok iştahsız, ne yapabilirim?”

Çocuğunuz sağlıklı ve mutlu ise büyüme ve gelişmesi normalse iştahsız olması ilgili endişe etmenize gerek yoktur. Çünkü bazen anne babalar çocuklarının iştahsızlığını yanlış yorumlayabilir. Aslında yapısal olarak ufak ve genetik olarak zaten minyon olan çocuklar az yemek yiyebilir. Bu gerçek iştahsızlık değildir. Bu grup çocuklar gerçekten iştahsızlık şikayeti ile başvuran hastaların büyük çoğunluğunu oluşturur. Bazen de anne babalar aslında çocuklarının büyüme ve gelişimini normal standartlar içerinde olsa bile çocuklarının iştahsız olduğunu düşünür. Çünkü çocuklarının kendi istedikleri miktar ve çeşitlilikte yemek yemediğini düşünürler. Ama özellikle büyüme normal ise belli dönemlerde çocukların iştahsızlık yaşayabileceği bilinmelidir.

İştahsız çocuğunuz için neler yapabilirisiniz? İşte öneriler…

-Yemek yeme konusunda mutlaka çocuğunuza örnek olun. Yemek seçme gibi davranışları çocuğunuzun önünde sergilemeyin. Çünkü bütün çocuklar anne babalarını örnek alır.

-Çocuğunuzun açlık ve tokluk belirtileri olduğunu kabul edin. Bu belirtileri izleyip anlamaya çalışın ve beslenme planını ona göre yapın.

-Su, süt, meyve suyu gibi sıvı gıdaları hemen yemek öncesi vermeyin. Bunlar iştahı azaltır.

-Vereceğiniz yemeklerin porsiyonlarını kendinize göre değil çocuğunuzun yaşına göre ayarlayın. Ne kadar yiyeceğine çocuğunuz karar vermeli.

-Çocuğunuzun yaşına uygun yiyecekler sunmaya çalışın. Gıda seçimleri ve hazırlanması yaşına ve gelişim basamaklarına uygun olsun. Kendi kendini besleyebilmesi için destekleyin.

-Yemek yenilen ortamın uygun olmasını sağlayın. Mutfak, mama sandalyesi, masa vb. gibi ortamı iyi hazırlayın. Yemek zamanlarında aile ile birlikte keyifli vakit geçirilen bir ortam sunun.

-Yemek seçimlerini, hazırlanmasını, sunum ve malzemelerin alışverişini mutlaka çocuğunuzla birlikte yapmaya çalışın.

-Yemek saatlerinde televizyon, oyuncak veya kitap gibi yemeğe odaklanmayı önleyici uyaranları kaldırın.

-Öğün süresini 20-30 dakika olarak ayarlamaya çalışın. Çocuğunuza gün içinde 4-5 öğün sunun. Ana öğünleri tüketmeyen çocuklarda ara öğünleri kaldırın.

-Çocuğunuzu beslerken mutlaka sabırlı ve güler yüzlü olun. Yemek yeme sırasında asla çatışmaya girmeyin ve ısrarcı davranmayın. Yemek saatlerini güç savaşına çevirmeyin.

- Yeni gıdaları en az 10- 15 kez deneyin, bunları sevdiği gıdalar ile birlikte sunun.

-Yediği veya yemediği gıdalar için ödül veya ceza yöntemi kullanmayın.

-Ağzında biriktirme, öğürme, tükürme gibi belirtiler varsa mutlaka yemeğe son verin.

-‘İştah şurubu’ diye bir ilaç yoktur. Gereksiz yere ilaç kullanmayın. Ama eğer vitamin eksiklikleri varsa doktorunuzun önereceği ilaçları kullanabilirsiniz.