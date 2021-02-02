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Hamilelik Hazırlığı
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 02.02.2021 - 16:15 | Son Güncelleme:

Çocuk sahibi olmaya hazır mıyım, nasıl karar vermeliyim?

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Çocuk sahibi olmaya hazır mıyım, nasıl karar vermeliyim?
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Evliliklerin cinsel, duygusal, sosyal, kültürel paylaşımlarının dışında önemli bir olgusu da çocuk sahibi olmak. Ancak çocuk sahibi olmak maddi, manevi olarak birçok bireysel ve ailesel yükümlülükleri de beraberinde getirir. Çiftler çocuk konusunu nasıl ele almalı? Kararsız kalındığı noktada ne yapılmalı? Uzman Klinik Psikolog ve Aile Danışmanı Berk Karaoğlu çocuk sahibi olmanın psikolojik yansımalarını açıkladı.

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