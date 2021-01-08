Çocuk sahibi olmadan önce mutlaka düşünmeniz gereken 5 şey

Çocuk sahibi olmayı istiyor ama aklınızda hala soru işaretleri varsa, bu maddeleri tek tek gözden geçirin. Bunu tek yapabileceğiniz gibi eşinizle birlikte de yapabilirsiniz. Çünkü bu ikinizin birlikte vermesi gereken önemli bir karar.

Neden çocuk sahibi olmak istediğinizi düşünün

Çocuk sahibi olmadan önce düşünmeniz gereken ilk şeylerden biri bunu neden istediğiniz olmalı. Onları gerçekten istediğiniz için mi yoksa aileleriniz istediği için mi yapıyorsunuz? Sorunlu bir ilişkiyi düzeltmeye mi çalışıyorsunuz? Bu soruları kesinlikle cevaplamalısınız. Bazen bir çocuğa sahip olmak, kişiyi hayat şartlarını değiştirmeye zorlar. Çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız, onları doğru nedenlerle doğurduğunuzdan emin olun.

Gerçekleştirmek istediğiniz hedefleri belirleyin

Çocuk sahibi olduğunuzda isteseniz de istemeseniz de hayatınız değişebilir. Hala dışarı çıkıp arkadaşlarınızla eğlenmek istiyor musunuz? Pek çok gençte olduğu gibi dünyayı dolaşmak istiyor musunuz? Hedeflediğiniz kariyere ne kadar yakınsınız? Bu gibi soruları cevaplandırdıktan sonra çocuk sahibi olmayı bir kez daha düşünün. Çocuk bunlara tamamen engel olacak değil ama biraz sekteye uğratabilir.

İlişkiniz buna hazır mı?

Çocuk sahibi olmak tek başınıza verebileceğiniz bir karar değil. Eşinizle aranızda hala çözmeniz gereken sorunlar varsa, çocuk sahibi olmak için biraz daha beklemeniz gerekebilir.

Sağlık problemlerinizi çözün

Tedavi olmanız gereken sağlık problemleriniz varsa, öncelikle tedavileri tamamlamalısınız. Çünkü hamile kaldığınızda alabileceğiniz ilaçlar da sınırlandırılacak. Düzenli olarak kullandığınız ilaçlar ve kronik rahatsızlığınız varsa öncelikle doktorunuza danışmalısınız.

Finansal hazırlık yapın

Bir çocuk sahibi olmak, finansal olarak sizi zorlayabilir. Hastane masrafları, bebek bezi, maması, kıyafeti derken pek çok masraf olabilir. Finansal olarak buna hazır olup olmadığınızı düşünün. Öncesinde tasarruf etmeye ve para biriktirmeye başlayın.