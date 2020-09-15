Çocuk odasını güvenli hale getirmenin 5 yolu

İşte çocuğunuzun odasını güvenli getirmenizi sağlayacak öneriler...

- Pencerelere dikkat edin

Çocuğunuzun beşiğini konumlandırırken, pencereden uzak olmasına dikkat edin. Aksi takdirde çocuğunuz pencereye tırmanabilir veya perdeye tutunmaya çalışıp yere düşebilir. Ayrıca çocuk odasında yer alan pencereler için mutlaka koruyucular taktırılmalı.

- Sakıncalı eşyaları ulaşılamayacak bir yerde tutun

Bebek bezi, krem ve sakıncalı olabilecek diğer malzemeleri bebeğinizin kolayca ulaşamayacağı bir çekmecede veya bir rafta muhafaza edin. Krem veya losyon gibi kimyasal içerikli ürünlere kolay ulaşılabilmesi, çocuğunuz için zararlı olabilir. Bu tarz malzemelerin yenilmesi veya yutulması 6 yaşından küçük çocuklarda görülen en yaygın zehirlenme şekillerinden biri. Bu konuda oldukça dikkatli olunmalı.

- Güvenli bir uyku alanı oluşturun

Bebeğinizin beşiğinde sadece iki şey bulunmalı; beşiğe iyi oturan yatak ve nevresim. Aynalar veya ağır resim çerçevelerinin düşmesi, çocuğunuzun zarar görmesine neden olabilir. Uzun ipler, kurdeleler veya boğulma tehlikesi oluşturabilecek herhangi bir şey içeren süslerden de uzak durun. Ayrıca, beşiğin üzerine de hiçbir şey asmayın.

- Mobilyaları duvara monte edin

Kitaplık, şifonyer ve düşme tehlikesi olan eşyalarınızı mutlaka duvara monte edin. Çünkü bebekler ayağa kalkmaya çalışırken veya dengeleri sağlamak için etrafından bulunan eşyalardan destek almaya çalışabilirler. Bu yüzden eşyaların sabitlenmesi daha iyi olacaktır.

- Alt değiştirme ünitesine emniyet bandı takın

Bebekler sürekli hareket eder. Bu yüzden altını değiştirirken bulunduğu yerden düşebilir. Bunun için alt değiştirme ünitesine emniyet kemeri takın. Her zaman bir elinizi bebeğinizin üzerinde tutun ve gereken tüm malzemeleri yakınınızda bulundurun.