Çocuk odasında etkili çalışma alanı nasıl olmalı?

Öncelikle odanın rengi ile başlayın. Koyu ve canlı renkler yorucudur ve strese ve dikkat dağınıklığına neden olabilir. Çocuğunuzun da fikrini alarak, renklerin pastel tonlarını ve açık renkleri tercih edin. Bu huzurlu bir ortam yaratmak için ilk adımdır.

Yer döşemesi evin tamamından ayrı olursa bu hem sizi, hem de çocuğun yorar. Genele uyun, ancak kolay temizlenebilen bir seçim yapmayı ihmal etmeyin. Ahşap döşeme hem duvarlarla uyum sağlayacak, hem de huzurlu bir ortam yaratmakta başarılı olacaktır; bu da olmuyorsa duvar rengi tonlarında bir halı tercih edebilirsiniz.

Halı konusu açılmışken, çok fazla desenli, renkli büyük bir halı konsantrasyonu azaltabilir, çocuğu yorabilir. Bu tip halıları iyi bir çalışma alanı planlıyorsanız büyük ebatlarda kullanmayın, odaya renk katmak için belki küçük bir kilimde desen ve renkleri tercih edebilirsiniz.

Çalışma alanında odaya uyum sağlayacak tonlarda ahşap ya da hazır malzeme bir masa tercih edilebilirsiniz. Ofis mobilyaları satan bir yerden de deneyerek, oturumu rahat bel destekli, ayarları olan hareketli bir sandalye almak çalışma konforunu arttıracaktır.

TAVAN LAMBASI BEYAZ OLMASIN

Oda aydınlatması ve masa lambası çok önemli iki konudur. Çocuğunuzun okuyup yazdığı alana göre uygun bir masa lambasını masasına yerleştirin. Tavan lambanızın beyaz olmamasına dikkat edin. Beyaz ampuller bir süre sonra çok yorucu olurlar ve strese sebebiyet verebilirler.

Saklama ve depolama alanları için odanın ölçüsünü alın. Karışık bir ortamda çalışmak gerçekten zordur. Saklama çözümleri, kitaplık gibi üniteleri gerektiği kadar alın. Dosyalar, kalemlikler gibi detayları unutmayın ve çocuğunuza bir düzen içinde çalışmayı önce öğretin, daha sonra ondan düzenli olmasını bekleyin.

Rengarenk nevresimler ve perdeler yerine sade desenleri tercih edin. Hareketi yastıklarla sağlayabilirsiniz, Sıkıldığınızda kurtulması kolay olur.

Odasına bitkiler koyun ve onun bakmasını isteyin. Bitkilere bakmak hem sorumluluklarını bilmesine yol açar, hem de mental anlamda iyi hissetmesine…

ODASINDA TEKNOLOJİK ALETLER BULUNDURMAYIN

Odasında televizyon, oyun konsolu gibi teknolojik aletler bulundurmayın; bunlar için yer açmayın. Çalışma bittikten sonra hep birlikte bu aletlerle vakit geçirebilirsiniz.

İki çocuğunuz varsa L şekilde bir çalışma ünitesini tercih edin.

Çocuk odalarında cam objeler ve mobilyaları tercih etmeyin.

Küçük bir çocuğunuz varsa ufak bir çalışma tahtası odayı hem dekoratif yapar, hem de yazarak öğrenmesi için caziptir.

Küçük notlar için bir mantar pano asmak faydalı olacaktır.

Dinlenme alanını da unutmayın. Bir puf, bir armut her çocuğun hoşuna gider.

Çocuğunuzun odasında sevdiği bir uğraş ya da koleksiyonunu sergileyebileceği bir alan oluşturun. Ders molalarında iyi gelebilir.

