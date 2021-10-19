Çocuk internette zorbalığa maruz kalırsa ebeveynler ne yapmalı?

1993'te Psikolog Dan Olweus, çocuklar ve ergenler arasında yaygın olarak kabul edilen zorbalık tanımını ortaya attı: "Zorbalık, güç veya kuvvet eşitsizliği içeren kasıtlı, sistematik olarak tekrarlanan saldırgan davranışlardır." İnternetin gelişmesiyle birlikte başka bir terim daha ortaya çıktı: “siber zorbalık”, yani çevrimiçi ortamda gerçekleşen zorbalık. Bu durum sadece çok sayıda takipçisi olan blogcularla sınırlı değil. Kaspersky'nin yaptığı bir ankete göre Türkiye'deki çocukların %20'si siber zorbalıkla doğrudan veya dolaylı olarak bir şekilde karşılaşıyor.

Gerçek hayattaki zorbalık gibi siber zorbalık da tahmin edilemez. Herkes mağdur olabilir ve nedeni herhangi bir şey olabilir: Görünüm, ilgi alanları, cinsel yönelim, davranış. Zorba her zaman tutunacak bir şey bulur ve seçilen kurbanda bir sorun olduğunu, saygıya layık olmadığını ve onlar gibi insanların kendilerinden utanmaları gerektiğini söylemeye başlar.

Siber zorbalık, sözlü saldırganlığın bir biçimidir. Bazı durumlarda gerçek hayattaki zorbalığın devamı olabilir. Bir çocuk veya gencin yabancılar (akranlar veya daha yaşlı kişiler) veya yalnızca çevrimiçi iletişim kurdukları kişiler tarafından zorbalığa maruz kalması olabilir. Buradaki en önemli şey, çocuğun yardım için bir yetişkine, bir ebeveyne, öğretmene veya okul psikoloğuna yönelip yönelmediğidir.

İnternet birine yaklaşmadan onlara zorbalık yapmanızı sağlar. Anonimlik, kişisel sorumluluk düzeyini azaltır ve zorbalar muhtemelen gerçek hayatta yapmaya cesaret edemeyecekleri eylemlerde bulunurlar. Siber zorbalığın bir de çocuğun çevrimiçi zorbalığı gözlemlediği ve normal görmeye başladığı bir başka yönü daha vardır.

Zorbalık çoğunlukla sosyal ağlar, anlık mesajlaşma programları, sohbetler, forumlar veya oyun platformları aracılığıyla gerçekleşir. Zorba tehditler savurur, saldırgan mesajlar yazar, kurbanlarıyla alay eder, sosyal ağ sayfalarında kaba yorumlar bırakır, dedikodu yayar, kurbanların dahil olduğu fotoğraf ve videoları tehlikeye atar. Üstelik zulüm, hakaret ve yıldırma her geçen gün devam ediyor. Yani sistematik bir biçimde 7/24 gerçekleşebilir. Çevrimiçi zorbalığa günlük yaşamda zorbalık da eşlik edebilir.

'Sadece Görmezden Gelin' En Yararlı Tavsiye Değil

Siber zorbalık birçok yetişkinin onu ciddiye almaması, var olmadığına inanması veya aşırı abartılı bulması gerçeğiyle daha da kötüleşiyor. Örneğin "Sadece şaka yapıyorlar", "İnternette yazılan her şeyi dikkate alma", "Aşırı tepki vermeye gerek yok" gibi şeyler söylüyorlar. Ama eğer bunlar şaka amaçlıysa herkes bunu komik bulmalı. İnsanlar kişiyle birlikte gülmüyorlarsa, ama kendilerini aşağılanmış ve korkutulmuş hissediyorlarsa, olup bitenler sonucunda sinirleniyor ve korkuya kapılıyorlarsa ve bunun bir an önce durmasını istiyorlarsa, o zaman zorbalıktan bahsediyoruz demektir. Çevrimiçi zorbalığın ek tehlikesi de burada yatmaktadır: Yetişkinlerin desteğinin olmaması nedeniyle bu süre uzayabilir ve korkunç sonuçlara yol açabilir. Kaspersky tarafından yapılan ankete göre, hoş olmayan sonuçlar arasında çocuğun okuldaki performansı üzerinde olumsuz etki (%45), devam eden stres (%29), sosyal aktivite veya sosyal izolasyonda azalma (%28), depresyon (%26), özgüven azalması (%26) veya uykusuzluk (%24) gibi sorunlar yer alıyor.

Gençler, duygularıyla baş etmeyi daha zor buldukları ve genellikle başkalarının, özellikle de akranlarının görüş ve tutumlarına daha fazla bağımlı oldukları için siber zorbalığa karşı en savunmasız gruptur. Sistematik aşağılama ve hakaretler onları çabucak rahatsız eder. Kaliforniya'daki çocuklar üzerinde 2007'de yapılan bir araştırma, siber zorbalık kurbanlarının %93'ünün umutsuzluk ve güçsüzlük duygularından şikayet ettiğini buldu.

Bir Çocuğun Zorbalığa Uğradığı Nasıl Anlaşılır

Bir çocuk depresyondaysa ve içine kapanıksa, akıllı telefonlarındaki yeni mesajlara olumsuz tepki veriyorsa, çevrimiçi ortamda daha az iletişim kuruyorsa, kendine zarar verme belirtileri varsa (kesik, yanık vb.), riskli davranışlarda bulunuyorsa, not defterlerinde veya çocuğun sosyal medya hesaplarında mutsuz mesajlar yer alıyorsa siber zorbalığın kurbanı olabilir. Çocuktaki tüm duygusal değişimler çok dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır,

Siber zorbalık okul zorbalığının bir devamıysa çocuk sınıf arkadaşlarından ve okul etkinliklerinden kaçınabilir, sıklıkla hastalanabilir veya başka nedenlerle okula gidemeyebilir, kendini iyi hissetmediğini söyleyerek dersleri atlayabilir.

İnternette Tacizle Karşılaşırsanız Ne Yapmalısınız

* Tartışmaya girmek veya saldırganın mesajlarına cevap vermek durumu daha da kötüleştirecektir. Ayrıca genel yorumlar bölümünde hakaretle cevap vermeye ya da karşılıklı mesajlarla misilleme yapmaya değmez.

* Siber zorbalığın her yaştan herkes tarafından deneyimlenebileceğini unutmayın. Bu durumda, yetişkinlerden yardım istemek önemlidir. Özellikle ebeveynlerden, öğretmenlerden veya psikologlardan.

Ebeveynlerin çocuklarının yanında olmaları önemlidir. Vakaların büyük çoğunluğunda zorbalığı sona erdirmek için yetişkin yardımına ihtiyaç vardır. Ancak bu ne yazık ki her zaman ebeveynler tarafından yapılmaz. Çocuğun ne kadar acı çekeceği başkalarının desteğine güvenip güvenemeyeceklerine, içinde bulundukları çıkmaz hakkında konuşmaya hazır olup olmadıklarına da bağlıdır.

Yetişkinler Nasıl Yardımcı Olabilir

* Sosyal ağların veya internetin kullanımını yasaklamamalısınız. Çünkü bu bir çocukla olan ilişkiyi zorlaştırabilir, onları uzaklaştırabilir, daha içine kapanık hale getirebilir ve iletişim kurma olasılıklarını azaltabilir. Durumu eleştirel olarak görmelerine yardımcı olmak, siber saldırganlık ve çevrimiçi manipülasyonla yüzleşme becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak adına çok daha etkilidir.

* Çocuğunuzla sosyal ağlarda ve anlık mesajlaşma programlarında iletişiminizi sürdürün. Gönderilerine ve onlara eşlik eden yorumlara dikkat edin.

* Çocuğunuzla onları endişelendiren şeyler hakkında konuşun. Sabırlı, arkadaş canlısı olmanın ve çocuğa durumun üstesinden gelinebileceğine, kontrolün sizde olduğuna, onu korumaya ve desteklemeye hazır olduğuna dair güven aşılamanın önemli olduğunu unutmayın.

* Çocuğunuzun depresyonda olduğunu görürseniz bir psikologdan yardım isteyin.

Teknik araçlara gelince, suçluları göründükleri tüm sitelerde ve forumlarda engellemek, yorumları devre dışı bırakmak ve hakaretlerin göründüğü gruplar ve ağlar hakkında yöneticilere bilgi vermek hem mümkün hem de gereklidir. Bir anlamda çevrimiçi zorbalığın belirli bir faydası vardır - mesajların ekran görüntülerini kaydederek veya ses veya video kayıtları yaparak durum kanıtlanabilir. Bu kanıt, yetişkinler müdahale ettiğinde yardımcı olabilir.

Çocuklarınıza kendi çevrimiçi yolculuklarına başlar başlamaz gizlilik ayarlarını kullanmayı öğretin. Onlara kara listelerden, profillerini kimlerin görebileceğini kontrol etme yeteneğinden, yorumlardan ve daha genel olarak diğer kullanıcılar için onlar hakkında ne tür bilgilerin görünür olduğundan bahsedin. Çocuklara, kendilerine karşı kullanılabileceği için göndermeye değmeyecek paylaşımları açıklayın.

Tüm olasılıklara hazırlıklı olmak imkansızdır. Ancak çocuklara kendi sınırlarını belirlemeyi, özellikle yabancılarla olan etkileşimleri zamanında sona erdirmeyi, empati geliştirmeyi, dijital etiklerini ve okuryazarlığını geliştirmeyi ve diğer insanların haklarını kabul etmeyi öğretmeye değer. Unutmayın ki kendi iç sınırlarımız ne kadar geniş olursa, dış dünyanın zorluklarına dayanmak o kadar kolay olacaktır.







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