Çocuk güvenliğiyle ilgili hataları önlemenin yolları

- Beşikteki tehlikelere dikkat

Bir bebeğin yüzüstü yatırılmasının nefes alıp vermesini olumsuz etkileyebileceği bilinir. Fakat, bebekler uykuydayken bilinmeyen farklı tehlikelerde mevcut. Örneğin, beşikte fazla yastık veya eşya bırakmak ya da bebeğin bir ebeveyn veya başka bir çocukla uymasına izin vermek de boğulma riski oluşturabilir. Ayrıca büyük yorgan veya beşik çarşafı da bebeklerin nefes almalarını engelleyebilir. Bunun için yumuşak nesneleri beşikten uzak tutun. Yatağın beşiğe tam oturduğundan emin olun ve beşik ile yatak arasında en fazla iki parmak genişliğinde boşluk olmasına dikkat edin. Bebeğinizin kardeşiyle uyumasına izin vermeyin. Eğer bebeğinizle uyumanız gerekirse, sıkışmasını önlemek için yatağı duvardan uzaklaştırın ya da anne yanı beşiklerden tercih edebilirsiniz.

- Araba koltuğunun yanlış takılması

Araba koltuklarının doğru kullanımı, bebeklerin herhangi bir kaza esnasında zarar görme riskini azaltıyor. Ancak bebeği ileri dönük bir pozisyona yerleştirmek sakıncalı olabilir. Araba koltuğunun çocuğunuzun yaşına, boy ve kilosuna uygun olmasına dikkat edin. Bebeğinizle asla ön koltukta seyahat etmeyin. Ayrıca çocuğunuzu yerleştirdiğiniz araba koltuğunun askılarının sıkı olduğundan emin olun.

- Bebeği banyoda yalnız bırakmak

Bir bebeğin kendi başına küvette oturabileceğini düşünmek oldukça yanlış. Bebekler için özel banyo küvetinde de yanlız bırakmak bir hata, çünkü çocuğunuz içerisinde kayabilir veya devrilebilir. Bu nedenle sürekli yetişkin gözetiminde olmalılar. Dolu kovalar da küçük çocuklar için boğulma riski oluşturabilir. Su dolu kovaya bakmak için eğilen bebek suya düşebilir ve sıkışabilir. Bebeğiniz küvetteyken daima çok yakınında olun. Banyodan birkaç saniyeliğine bile ayrılmanız gerekirse, onu havluya sarıp yanınıza alın. Küvette de az su kullanmaya özen gösterin. Banyo ve tuvalet kapılarını kapalı tutun. Özellikle bebekler ve küçük çocuklar için tehlikeli olabilecek büyük boy kovalardan kaçının.

- Yüksek ısıda su kullanmak

Bir bebeğin ince cildi onu özellikle yanmalara karşı savunmasız kılar. Musluktan gelen aşırı sıcak su, saniyeler içinde bile üçüncü derece yanıklara neden olabilir. Buna karşı bebeğinizin veya küçük çocuğunuzun yanlışlıkla sıcak musluğu sonuna kadar çevirebileceği için suyun sıcaklığını azaltın.

- Bebeği koltuğa yatırmak

Bebeğiniz veya küçük çocuğunuzu bir koltukta uyutmak isteyebilirsiniz. Bunu yapmayın. Koltuktan düşme sonucu kemiklerin zarar görmesi 6 ila 12 ay arasında oldukça yaygındır. Yanında olmadığınız sürece çocuğunuzu yerden yukarıda bir yere yerleştirmekten kaçının. Ayrıca, onu bebek arabasına koyduğunuzda da kemerini her zaman bağlı tutun.

- Dolapları kilitlemeyi unutmak

Dolaplarda kimyasal ve tehlikeli malzemeler olabilir. Çocuğunuz bunları yutarsa zehirlenebilir. Tüm kimyasal malzemeleri bebeklerin erişemeyeceği bir yere kilitleyin. Mutfak temizleyicilerini çocuğunuzdan uzak tutmak için dolap kilitlerinden kullanın. Zararlı ürünleri kullanırken işiniz biter bitmez kaldırın.