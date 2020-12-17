Çocuğunuzun zekasını artırabilecek 6 oyun

Doktor oyunu

Rol yapma oyunu veya hayal ürünü oyunlar, çocukların beyin gelişimi ve sosyal gelişim için harika bir araç olabilir. Bir çocuğun sosyal ve dil becerilerine yardımcı olabilir, hayal gücünü geliştirebilir ve yaşama dair bilgilerini genişletebilir. Doktor numarası yapmak, çocuklarımızın eğlenebileceği birçok rol yapma oyunundan biridir ve onların büyüdüklerinde daha fazla empati göstermelerine yardımcı olabilir.

Diğer faydaları ise şunlardır;

Yaratıcılık ve hayal gücü

Daha iyi özgüven

Empati

Düşünme yetenekleri

Sosyal beceriler

Dil ve iletişim becerileri

'Bil Bakalım' oyunu

Bu oyun çocuklarınız için önemli bir eğitim avantajına sahiptir. Sıra almak, kurallara uymak ve sportmenlik gibi oyunların temel faydalarının yanı sıra bu oyunla şunları da yapabilirsiniz;

Çocuklara renklerin nasıl ayırt edileceğini öğretebilir,

Büyük ve küçük gibi karşıtlıkları öğretebilir,

Yüz özellikleri gibi tanımlayıcı bilgileri öğretebilir ve mantıksal düşünme yeteneklerini geliştirebilirsiniz.

Ahşap denge oyunu

Ahşap parçalardan kurduğunuz kuleden parça çekerek dengede durmasını sağlamaya çalışacağınız oyun da çocukların en sevdikleri arasındadır. Bu oyun çok fazla konsantrasyon gerektirir. El ve göz koordinasyonunu, karar verme becerisini geliştirir. Oyunun ana fikri çocuklarımıza sabrı öğretmektir. Sadece bu değilim beyin gelişimi ve bilişsel performans için de oldukça etkilidir.

Yapboz

Yapboz bulmacalar bir çocukla oynanabilecek en iyi oyunlardan biridir. Sadece eğlenceli değil, aynı zamanda aktivite bilişsel yetenekleri de büyük ölçüde etkileyebilir. Ayrıca hafıza kaybı veya bunama gibi hastalıklara yakalanma olasılığını da azaltır.

Satranç

Satranç oldukça faydalı bir oyundur. Tabii ki çok fazla strateji, problem çözme ve eleştirel düşünme gerektirir. Bu konuda her yaşa uygun kitaplar da bulunmaktadır. Çocuklarınıza bu kitapları da alıp, okumasını sağlayabilirsiniz.

‘Kelime üretme’ oyunu

Bu konuda pek çok kutu oyunu da bulunuyor. Bunlardan edinebilir veya online olarak çocuğunuzla birlikte oynayabilirsiniz. Bu oyun çocukların kelime dağarcığını zenginleştiriyor, hafızasını geliştiriyor. Aynı zamanda sözlü kararlar verirken daha etkili oluyor.