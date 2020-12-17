Çocuğunuzun zekasını artırabilecek 6 oyun
Rol yapmanın çocuklarınıza ne kadar büyük faydası olabileceğine ve gelişimlerine ne kadar yardımcı olduğuna şaşıracaksınız. Örneğin, çocuğunuz doktor oyunu oynamaktan hoşlanıyorsa, diğer çocuklara karşı çok daha fazla empati gösterebilir. Siz de çocuklarınızı zekasını geliştirecek oyunlara yönlendirebilirsiniz. İşte bunlardan bazıları…
Doktor oyunu
Rol yapma oyunu veya hayal ürünü oyunlar, çocukların beyin gelişimi ve sosyal gelişim için harika bir araç olabilir. Bir çocuğun sosyal ve dil becerilerine yardımcı olabilir, hayal gücünü geliştirebilir ve yaşama dair bilgilerini genişletebilir. Doktor numarası yapmak, çocuklarımızın eğlenebileceği birçok rol yapma oyunundan biridir ve onların büyüdüklerinde daha fazla empati göstermelerine yardımcı olabilir.
Diğer faydaları ise şunlardır;
- Yaratıcılık ve hayal gücü
- Daha iyi özgüven
- Empati
- Düşünme yetenekleri
- Sosyal beceriler
- Dil ve iletişim becerileri
'Bil Bakalım' oyunu
Bu oyun çocuklarınız için önemli bir eğitim avantajına sahiptir. Sıra almak, kurallara uymak ve sportmenlik gibi oyunların temel faydalarının yanı sıra bu oyunla şunları da yapabilirsiniz;
Çocuklara renklerin nasıl ayırt edileceğini öğretebilir,
Büyük ve küçük gibi karşıtlıkları öğretebilir,
Yüz özellikleri gibi tanımlayıcı bilgileri öğretebilir ve mantıksal düşünme yeteneklerini geliştirebilirsiniz.
Ahşap denge oyunu
Ahşap parçalardan kurduğunuz kuleden parça çekerek dengede durmasını sağlamaya çalışacağınız oyun da çocukların en sevdikleri arasındadır. Bu oyun çok fazla konsantrasyon gerektirir. El ve göz koordinasyonunu, karar verme becerisini geliştirir. Oyunun ana fikri çocuklarımıza sabrı öğretmektir. Sadece bu değilim beyin gelişimi ve bilişsel performans için de oldukça etkilidir.
Yapboz
Yapboz bulmacalar bir çocukla oynanabilecek en iyi oyunlardan biridir. Sadece eğlenceli değil, aynı zamanda aktivite bilişsel yetenekleri de büyük ölçüde etkileyebilir. Ayrıca hafıza kaybı veya bunama gibi hastalıklara yakalanma olasılığını da azaltır.
Satranç
Satranç oldukça faydalı bir oyundur. Tabii ki çok fazla strateji, problem çözme ve eleştirel düşünme gerektirir. Bu konuda her yaşa uygun kitaplar da bulunmaktadır. Çocuklarınıza bu kitapları da alıp, okumasını sağlayabilirsiniz.
‘Kelime üretme’ oyunu
Bu konuda pek çok kutu oyunu da bulunuyor. Bunlardan edinebilir veya online olarak çocuğunuzla birlikte oynayabilirsiniz. Bu oyun çocukların kelime dağarcığını zenginleştiriyor, hafızasını geliştiriyor. Aynı zamanda sözlü kararlar verirken daha etkili oluyor.
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