Çocuğunuzun yaratıcılığını geliştirecek 6 aktivite
Çocuğunuzun yaratıcılığını geliştirmenin en iyi yollarından biri de kendinizi onun hayal dünyasına dahil etmek... Ayrıca bunun için basit etkinlikler de mevcut. Birlikte denemeye ne dersiniz?
İşte çocuğunuzla birlikte uygulayabileceğiniz bazı eğlenceli aktiviteler...
- Yürüyüşe çıkın
Çocuğunuzla yaşadığınız çevrede dolaşarak keşfetmesini ve farklı bir gözle bakmasına yardımcı olun. Yürürken çeşitli sorular yöneltin ve size bazı şeyleri göstermesi için cesaretlendirin. En güzel yanı, her şeyin daha yeni olması, onlar için heyecan verici olabilir.
- Uzun hikayeler anlatın
Çocuğunuza uzun hikayeler anlatın ve sonunu da en sevdiği şekilde değiştirin. Böylece çocuğunuzun dil gelişimine destekleyecek ve hikayeleri kendi tarzıyla nasıl anlatacağını öğrenmesine yardımcı olacaksınız.
- Gökyüzünü izleyin
Çocuğunuzla bulutları seyredin ve ona ne gördüğünü sorun. Gökyüzünün verdiği ilhamla hayal kurmak, çocuğunuza en sıradan şeylerin bile alışılmadık yorumlara açık olduğunu gösterir.
- Resim çizin
Çocuğunuza bir kedinin şimdiye kadarki en garip resmini çizmesini isteyen. Bu tür faaliyetler yalnıza yaratıcılığı geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda mükemmellik için çabalamanın arzu edilen bir hedef olmadığını gösterir.
- Yemek yapma oyunu oynayın
Çocuğunuzun bu oyun için istediği malzemeleri seçmesine ve daha sonra da yemek için kimi çağıracağına karar verme fırsatı tanıyın. Çocuğunuzun bu oyunla sıradan nesneleri alışılmadık bir şekilde kullanması, yaşadığı dünya hakkında daha açık bir şekilde düşünmesine teşvik eder.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle