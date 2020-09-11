Çocuğunuzun yaratıcılığını geliştirecek 6 aktivite

İşte çocuğunuzla birlikte uygulayabileceğiniz bazı eğlenceli aktiviteler...

- Yürüyüşe çıkın

Çocuğunuzla yaşadığınız çevrede dolaşarak keşfetmesini ve farklı bir gözle bakmasına yardımcı olun. Yürürken çeşitli sorular yöneltin ve size bazı şeyleri göstermesi için cesaretlendirin. En güzel yanı, her şeyin daha yeni olması, onlar için heyecan verici olabilir.

- Uzun hikayeler anlatın

Çocuğunuza uzun hikayeler anlatın ve sonunu da en sevdiği şekilde değiştirin. Böylece çocuğunuzun dil gelişimine destekleyecek ve hikayeleri kendi tarzıyla nasıl anlatacağını öğrenmesine yardımcı olacaksınız.

- Gökyüzünü izleyin

Çocuğunuzla bulutları seyredin ve ona ne gördüğünü sorun. Gökyüzünün verdiği ilhamla hayal kurmak, çocuğunuza en sıradan şeylerin bile alışılmadık yorumlara açık olduğunu gösterir.

- Resim çizin

Çocuğunuza bir kedinin şimdiye kadarki en garip resmini çizmesini isteyen. Bu tür faaliyetler yalnıza yaratıcılığı geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda mükemmellik için çabalamanın arzu edilen bir hedef olmadığını gösterir.

- Yemek yapma oyunu oynayın

Çocuğunuzun bu oyun için istediği malzemeleri seçmesine ve daha sonra da yemek için kimi çağıracağına karar verme fırsatı tanıyın. Çocuğunuzun bu oyunla sıradan nesneleri alışılmadık bir şekilde kullanması, yaşadığı dünya hakkında daha açık bir şekilde düşünmesine teşvik eder.