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Çocuğunuzun sizden duyması gereken 25 sihirli cümle
Çocuklar çoğu zaman ne yaptığınızdan çok ne söylediğinize odaklanır. Kurduğunuz her cümle akıllarında yer edinir. Onlar için yapamayacağız şey kuşkusuz yok. Ancak bunu hissettirmek yerine onlara açık ve net bir şekilde duygularımızı aktarmaktan çekinmemeliyiz.
İşte çocuklara mutlaka söylenmesi gereken cümleler…
- Seni seviyorum.
- Seni olduğun gibi seviyorum.
- Daima buradayım.
- Hep yanında olacağım.
- Seninle gurur duyuyorum.
- Seni dinliyorum.
- Ben hatalıydım.
- Seni affediyorum.
- Sana inanıyorum.
- Başaracağını biliyorum.
- Seni anlıyorum.
- Ne karar verirsen ver yanında olacağım.
- Sen benim her şeyimsin.
- Doğru kararı vereceğini biliyorum.
- Çözümü bulacağız.
- Her zaman harika fikirlerin var.
- Elinden gelenin en iyisini yaptığını biliyorum.
- Mükemmel olmana gerek yok.
- Harika bir çocuk olduğun için teşekkürler.
- Bana her şeyi sorabilirsin.
- Elimden geleni yapacağım.
- Sen benim en büyük önceliğimsin.
- Evet yapabilirsin!
- Başarısız olman sorun değil.
- Harika şeyler başaracağını biliyorum.
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