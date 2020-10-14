Çocuğunuzun öğrenmesini nasıl destekleyebilirsiniz?

Çocuğunuzun gelişimini ve öğrenmesini desteklemek için uygun ortam oluşturarak ona yardımcı olabilirsiniz.

- İlgi çekici oyunlar oynayın

Oyunlar, çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerinde önemli bir yere sahiptir. Bunun için bebeğinizle ilgi çekici oyunlar oynayabilirsiniz. Böylece onun eğlenmesini sağlamakla kalmaz bağ kurmasına da yardımcı olabilirsiniz.

- Parmak oyunlarıyla şarkılar söyleyin

Parmak oyunlarıyla şarkılar söyleyerek küçük çocuğunuzun dil becerisini destekleyebilirsiniz. Hareketler, kelimelerin anlamının öğrenilmesine ve sözle hareket arasında bir bağlantı kurulmasına da yardımcı olur. Örneğin, bir kedinin yukarı tırmandığını söylerken, ellerinizle de 'yukarı'yı gösterebilirsiniz.

- Çevreyi keşfedin

Yeni yürümeye başlayan çocuğunuz tökezlediğinde veya düştüğünde bile kendi alan duygusunu öğrenir. Açık havada yürürken çiçekleri, ağaçları ve çevresinde gördüğü her şeyi nasıl fark ettiğini görebilirsiniz. Böylece çevreyi keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz.

- El kaslarını güçlendirin

Okul çağındaki bazı çocuklar kalem tutarken veya makas kullanırken zorluk yaşayabilir. Çünkü, gelişim dönemindeki çocuklar ellerini bloklar veya bazı oyuncaklarla güçlendirecek oyuncaklarla daha az, tablet veya telefonla ise daha fazla zaman harcayabilirler. Bu nedenle çocuğunuzun bilgisayar ve telefonla ilgilenmesini kısıtlayabilirsiniz. Ayrıca el kaslarını güçlendirebilmesi için de kaşık veya yaşına göre oyuncaklar verebilirsiniz.

- Onunla sık sık konuşun

Araştırmalara göre, çocukla ne kadar fazla konuşulursa ve ne kadar çok kelime kullanılırsa, kelime haznesi de o kadar geniş olabilir. Bu nedenle banyo vakti çocuğunuzla hem keyifli vakit geçirebileceğiniz hem de sohbet edebileceğiniz zamanlardan... Banyo esnasında onunla oyuncağı ile ilgili konuşun. Gerçekte ne nasıl göründüğünden ve hangi renkte olduğundan bahsedebilirsiniz.

- Sayılardan bahsedin

Sayılar arasındaki farkı öğrenmek, sayıların anlaşılması açısından oldukça önemli. Ayrıca farklı sayıları aynı anda öğrenmek de yararlıdır. Çünkü biri diğerinin ne olmadığının göstergesidir. Bunun için de bir adet nesneyi gösterin ve sonra da iki adet nesne gösterin. Çocuğunuz ilk etapta, "iki" sayısını herhangi bir sayıda nesnenin birden fazla olduğunu ifade etmek için kullanacaktır ve bu da oldukça normal. Bu durum ikisinin de farklı olduğunu gösterir ve "üç" sayısını öğrenmeye hazır olduğu anlamına da gelir.