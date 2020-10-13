Çocuğunuzun odasını yenilemenin 5 yolu

İşte çocuğunuzun odasına eğlenceli bir görünüm kazandırmanın yolları...

- Mobilyaları dilediğiniz şekilde boyayın

Şifonyer, gardırop veya oyuncak kutularını çocuğunuzun da fikirlerini alarak farklı bir hale getirebilirsiniz. Ahşap olan mobilyanın ana gövdesini beyaz veya krem gibi nötr bir renge boyarken, diğer kısımları da çeşitli renklere boyamayı tercih edebilirsiniz. Eğer fazla sayıda renk kullanmak istemezseniz de aynı rengin üç farklı tonunu uygulayabilirsiniz.

- Çıkartmalarla odaya renk katın

Duvar çıkartmaları, çocukların odasına renk katmanın eğlenceli bir yoludur. Bu çıkartmaları konumlandırırken çocuğunuzun da yer seçmenize ve yapıştırmanıza yardımcı olmasını isteyebilirsiniz.

- Kendi aydınlatmanızı oluşturun

Aydınlatmalar bir odanın olmazsa olmazıdır. Çocuğunuzun kendi alanını kontrol edebilmesi için odadaki ışıklar oldukça önemli. Ayrıca tavan ışıklarının yanı sıra çocuğunuzun kitap okurken veya resim çizerken alanının aydınlatılması da gerekir. Bunun için abajurlar işinizi görebilir. Yeni bir abajur almak yerine kendiniz de tasarlayabilirsiniz. Birkaç kumaş parçasını bir araya getirerek küçüğünüzle yeni bir tane oluşturabilirsiniz.

- Kullanılmayan kutular depolama için oldukça ideal

En önemli sorulardan biri de oyuncaklardan kırtasiye malzemelerine bütün eşyaların nerede muhafaza edildiği... Eski kavanozlar, plastik bardaklar veya kullanılmayan kutular depolama için basit ama yaratıcı bir çözüm olabilir. Böylece çocuğunuzun odasını fazla masraf yapmadan da daha düzenli hale getirebilirsiniz. Ayrıca bu kavanozları biraz boya, kağıt ve kurdele ile şık bir hale de dönüştürebilirsiniz. Bu aşamada çocuğunuzun istediği renkleri sorun ve kendi fikrini aktarmasına yardımcı olun.

- Yer yastığı veya oyun halısını da unutmayın

Yastık, yatak örtüsü ve oyun halısı gibi yumuşak aksesuarlar çocuk odasının en önemli detayı. Yeni bir oyun halısı veya yer yastığı için de hayal gücünüzden yardım alabilirsiniz. Kullanılmayan yastık ve yorgan kılıfları veya giysileri bile kullanın. Bunları birleştirilecek şekilde, kare veya şeritler halinde kesin. Daha sonra çocuğunuzla beraber dikerek bütün haline getirin. Eğer odada yeterli alan mevcutsa, yer yastığı veya oyun paspası oluşturmak için kullanabilirsiniz. Böylece çocuğunuzun arkadaşları için fazladan oturma alanı veya kitap okumak için rahat bir ortam oluşturabilirsiniz.