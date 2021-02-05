Çocuğunuzun matematiği sevmesine yardımcı olacak 10 etkili teknik

Öncellikle matematiğin mücadele gerektiren bir sorun değil, öğrenilmesi gereken bir bilim olduğuna kendinizi ikna edin.

-Ezber ya da kısa yolla çözmek yerine yöntemi öğrenmesini sağlayın. Matematik problemlerini hızlı, pratik, tek yolla çözmesi yerine işlemlerin çözüm yöntemlerine odaklanmasını sağlayın.

-Matematik bulmacaları ve oyunları oynayın. Legolar, bilgi kartları, küplerle çocuklarınıza hem sayıları hem de toplama çıkarma gibi işlemleri öğretebilirsiniz. Günümüzde beş işlemden kesirli ifadelere kadar birçok konuda öğretici matematik oyunları bulunmaktadır.

-Doğru ya da yanlışa değil, mantığa odaklanın. Çocuğunuzun çalışmasını kontrol ettiğinizde, her şeyden çok yanlış cevaplara odaklandığınızı görüyor musunuz? Doğru cevabı göstermektense çözümüne odaklanın. Çünkü cevabın doğru ya da yanlış olması neredeyse hiç önemli değil.

-Matematik hız ile ilgili değildir. En çılgın soruları kafalarından hesaplayabilen matematik dâhileri büyüleyici ama alışılmadık. Geri kalanımız için, özellikle çocuklar için, mesele hız değil. Sanki bir yetenekmiş gibi hızı övmemeliyiz. Mantıkta ustalaşmak, problemleri hızlandırmaktan daha önemlidir.

-Matematikte başarısız olduğunuzu kabul etmeyin. Matematiğinizin kötü olduğunuzu kabullenmek, çocuğunuza da matematikte kötü olacağını hissettirir. Matematikçi diye bir şey yoktur. Bunun yerine, matematiği öğrenmek çaba sarf eden ve sonunda öğrenenler vardır.

-Yetenek doğuştan gelmez, öğrenilerek geliştirilir. Nedense çocukların belirli bir konuda doğuştan iyi olduklarına inanılır. Müzik veya matematiği anlama gibi. Bu sabit zihniyet çocukları öğrenmekten ya da hata yapmaktan alıkoyabilir. Tıpkı kaslarımızı çalıştırdığımız gibi, çabayla beynimizi de güçlendirebiliriz.

-Çocuğunuza "akıllı" demeyin. Bu, onun bu şekilde doğduğunu düşünmesini sağlar. Aşırı övgü, onun potansiyeline ulaşmasını engelleyebilir. Ayrıca hızı veya mükemmelliği de övmeyin. Bunlar matematik sevgisini besleyecek beceriler değil.

-Öğrenmeyi ve çabayı övün. Bulunduğu yere ulaşmak için harcadığı çabaya odaklanın. Vazgeçmediği, yeni bir strateji denediği ve matematiğe olan ilgisi için onu övün. Bunlar övülmeye değer en değerli özelliklerdir.

-Zor olduğunu söylüyorsa, ona beyninin çalıştığını söyleyin. Çok çalışmak zordur ama bundan kaçınmamalıyız. Çocuğunuza bunun yerine, beyninin sıkı çalışıp büyümekte olduğunu anlatın.

-Matematiği sadece ödev veya sınav zamanı hatırlamayın. Çocuğunuzu matematikle ilgili problemleri okul dışında çözmesi için teşvik edin. Markette ondan dört kutu ton balığı fiyatını bulmasını isteyin. Arabada, hızınıza bağlı olarak gideceğiniz yere gitmesinin ne kadar süreceğini sorun. Oyuncak mağazasında, indirimli bir oyuncağın fiyatını ve onu satın almak için harçlığını biriktirmenin ne kadar süreceğini hesaplamasını isteyin.