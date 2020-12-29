Çocuğunuzun hıçkırıklarını nasıl geçirebilirsiniz?

Londra'da bir üniversitede yapılan araştırmaya göre, hıçkırık bebeklerin nefeslerini nasıl düzenleyeceklerine yardımcı olabilir. Ancak, çocuklar büyüdükçe, genellikle çok hızlı yemek yedikten veya çok fazla hava aldıkları için ortaya çıkan bir yan etkidir.

Peki çocuğunuzun hıçkırıklarını geçirmesine nasıl yardımcı olabilirsiniz. İşte öneriler...

- Çocuğunuz doğum günü mumlarını üfleyecek ve 15 ila 30 saniye tutacakmış gibi derin bir nefes almasını sağlayın. Dana sonra birazcık bekleyin ve işe yaramazsa işlemi tekrarlayın. Bu sırada çocuğunuzun başı dönebilme ihtimaline karşı oturduğundan emin olmakta fayda var.

- Küçük bir bardağa su koyun ve çocuğunuzun içmesine yardımcı olun.

- Çocuğunuza çok az miktarda şeker verin. Yuttuktan sonra da su içirin.

- 1-2 damla limon suyu da hıçkırığı geçirmeniz için yardımcınız olabilir.

- Bebeklerdeki hıçkırık için ilk olarak beslenmeye dikkat edilmeli.

- Bebeklerin beslenmesi sırasında gaz çıkarmasını sağlayın. Böylece midedeki gerginlik de azalacağı için hıçkırık önlenmiş olur. Eğer çok fazla hıçkırık varsa dikkatli olunmalı.