Çocuğunuzun daha iyi bir dinleyici olmasını sağlamanın yolları

Çocuklar düşüncelerinin ve duygularının önemli olduğunu hissettiğinde, insanlar tarafından kabul edildiğini de hisseder. Ancak gerçekten dinlemek çok önemlidir. Dinleyerek sadece çocukların sorunlarını anlamakla kalmaz, onların özgüvenini güçlendirebilirsiniz. Çocuklarınıza iyi bir dinleyici olmayı öğretirken, önce kendiniz iyi bir dinleyici olun. İşte çok işinize yarayacak stratejiler…

Dinlemeye hazır olun

Çocuğunuz size bir şey söylüyorsa, eğer mümkünse yaptığınız işi bırakın ve onu dinleyin. Bu şekilde anlattıklarını dikkatle dinleyeceğini belirtmiş oluşunuz. Bu sadece çocuğunuzu iyi hissettirmekle kalmaz, aynı zamanda dinleme alışkanlıklarına da örnek olur.

Zihninizi susturun

Çocuğunuzu dinlerken, aklınızdaki diğer şeyleri susturun ve sadece ona odaklanın. Eğer odağınızı kaybederseniz de mutlaka tekrar anlatmasını sağlayın. Bu sayede çocuk onu dinlemek için istekli olduğunuzun farkına varacak. Dinliyormuş gibi yaptığınızda ve sorularını cevaplandıramadığınızda da dinlemediğinizi kolaylıkla fark edecek.

İyi sorular sorun

En etkili dinlemenin yolu tabii ki sessiz olmak değil. Çocuğunuzun anlattığı şeyler hakkında mutlaka sorular sorun. Bu sorular dinlediğinizi belirtecek ve çocuk için de iyi bir örnek olacak. İyi dinleyicilerin iyi sorular sorduğunu çocuğunuza dolaylı yoldan açıklamış olabilirsiniz.

Duyduklarınıza tepki verin

Duydukları tepki vermek dinlemeyi işaret eder. Bu tepkiler tabii ki olumsuz olmamalı. Küçük çocuklara dinlediğinizi göstermek için konuya dair küçük bir tepki bile yeterli olabilir.

Tüm kalbinizle dinleyin

Sadece kulaklarınızla değil, aynı zamanda gözleriniz, beyniniz ve kalbinizle onları dinleyin. Çocuklarınızla güzel bir sohbet için bir yürüyüşe çıkabilirsiniz.

Çocuklarınıza iyi bir dinleyici olmayı öğretmenin tek yolu sizin de iyi bir dinleyici olmanız. Her konuda olduğu gibi çocuklar bu konuda da ailelerini örnek alır ve onlar gibi davranır.