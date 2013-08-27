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Çocuğunuzu “okullar açılıyor” diye korkutmayın

Hürriyet Haber
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Psikolog Ayşe Kuzucu, yeni eğitim yılı başlamadan önce aileleri uyardı.

Psikolog Ayşe Kuzucu, yeni eğitim yılı başlamadan önce aileleri, “Okullar açılıyor bırak artık oyun oynamayı, artık tembellik zamanı bitti ders çalışmalısın” gibi sözlerle çocukların üzerinde baskı kurmamalılar diye uyardı.

Kuzucu, çocuğun elinden alınan her şeyin, onlar için daha çekici hale geldiğini hatırlattı. Çocuğa okul ve eğitimle ilgili baskı kurulmamasın gerektiğini belirten Kuzucu, “Ebeveynlerin bu tür sözleri, çocuğu okulun korkulu bir durum olduğu kanısına iter. Bu tarz yaklaşım çocuğun okulla ilgili olumsuz koşullanmasına neden olur. Bu da okuldaki başarıyı olumsuz yönde etkiler.

Halbuki çocuklarımıza oyun zamanlarının yine belirli saatlerde olacağını, bunun yanında sadece günde bir saat eve gelince ders tekrarının başarıya ulaşmasında olumlu etkiyle yansıyacağı tatlı bir dille anlatılmalıdır. Çocuğunuza derslerle ilgili baskı kurmaktansa ondan isteyeceğiniz tek şey günlük program olmalı. Çocuk günün hangi saatinde oyun oynamak istiyorsa, hangi saatinde ders çalışmak istiyorsa buna kendi karar vermeli ve programını kendi hazırlamalıdır.

Bunun sonucunda çocuk, kendisinin oyun ile dersi bir arada yapabildiğini görür ve çocuğun kendine olan güveni gelir. Böylelikle başkası tarafından baskı olmadan, kendi idaresi altında yürüttüğü programa uyar ve karşılığında gelen başarı, çocuğun derslere karşı daha motive olmuş şekilde yaklaşmasını sağlar” diye konuştu.

DHA 

Etiketler: aile , korku

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