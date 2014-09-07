Çocuğunuzu okula gitmesi için cesaretlendirin

Çocuklar için okul heyecanı başlıyor. Çocukların okula adaptasyonunu kolaylaştırmak da velilere düşüyor. Uyum programı kapsamında okula 1 hafta erken başlayan anasınıfı ve 1. sınıflara bu yıl 5. sınıflar da eklendi. Rehberlik Uzmanı Hakan Baykal, ilk kez okula başlayacak olan çocukların uyum sorunu yaşamaması için ailelere önerilerde bulundu.

MEB, bu yıl ana sınıflar ve 1.sınıflar için uygulanan uyum programının kapsamını genişletti ve ortaokula başlangıç olan 5.sınıflar da uyum programına dahil edildi. 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan uyum programı öncesinde aileler ve çocuklar heyecanlı.

Aileler çocuklarına nasıl davranmalı?

Ana sınıfı, 1. sınıf ve 5. sınıfa başlayacakların ailelerini uzmanlar uyarıyor. Okul yaşamının ilk adımını atarken çocuklar farklı tepkiler geliştirebiliyorlar. Eğitim hayatının ilk basamağı sayılan bu güzel başlangıçta çocuklar birçok sorunla baş etmek zorunda kalabiliyor. Çocuklarının okulda karşılaştığı zor durumlarda ebeveynler kimi zaman ne yapacağına, nasıl davranacağına doğru karar veremiyorlar. Peki, çocuğu okula yeni başlayan veliler nelere dikkat etmeli, karşılaştıkları problemleri nasıl aşmalılar?

Rehberlik Uzmanı Hakan Baykal, çocukların okula başladığında yeni bir döneme girdiklerinden dolayı ebeveyninin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek ”Okula yeni başlayacaklar için en önemli sorun ailelerinden ayrı zaman geçirecek olmalarıdır. Bu durum çocukların okuldan korkmasına neden olmaktadır. Çocukların okul korkularının üstesinden gelebilmeleri için ailelerin ve öğretmenlerin yaklaşımları son derece önemlidir. Çocuklara okulun korkulacak bir yer olmadığı aksine yeni arkadaşlıkların kurulacağı, keyifli vakitlerin geçirileceği bir yer olduğu anlatılmalıdır” dedi.

Okula alışma dönemi kısa zamanda nasıl geçirilir?

Çocuğunuzun içindeki korkuları yenmesi için sabırlı, soğukkanlı ve kararlı olun.

Agresif tutumlar geliştirmeyin.

Okula gitmesi için cesaretlendirin. Okula gitmek istemediğinde açık ve anlaşılır konuşarak, sebebini öğrenmeye çalışın.

Birkaç günden fazla onunla derse girmeyin.

Her zaman çocuğunuza yanında olabileceğiniz hissini verin.

Öğretmenle iş birliği içinde olun

Korku ve tedirginlik 2 haftayı geçerse destek almayı ihmal etmeyin.

Çocuğunuzu dinlemeyi ihmal etmeyin!

Ailelerin okula yeni başlayan çocuklarını okulda neler yaptıklarıyla ilgili dinlemelerinin önemine dikkat çeken Hakan Baykal, aileleri uyardı: “Okula yeni başlayan çocuğunuzun anlatacağı çok şey olacaktır. Çocuğunuz için okulda yaşanan çoğu şey farklı ve önemlidir. Mutlaka her gün çocuğunuza zaman ayırmalı onun anlatacaklarını ilgiyle dinlemelisiniz” şeklinde konuştu.

5. sınıflar da okula erken başlıyor

Bu yıl ortaokula geçen öğrenciler de uyum programı kapsamında derslerine erken başlayacaklar. Çocukluktan ergenliğe geçiş dönemine giren 5. sınıf öğrencilerinin çevrelerinde ve yaşamlarında farklılıklar meydana gelebilmektedir. Bu dönemde çocuklara karşı ailelerin ve öğretmenlerin daha anlayışlı olması gerekmektedir. Aileler çocuklarını daha çok dinlemeli, ergenlik dönemine özgü birtakım davranış değişiklikleri hoş görülmelidir. Bu dönemde çocuklarda meydana gelen değişiklikler çocuğun ortama uyum sağlamasını zorlaştırdığı için beşinci sınıfa geçen öğrenciler için de uyum programının yapılması aileler için son derece faydalı olacaktır.