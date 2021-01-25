Çocuğunuzla kaliteli vakit geçirmenin yolları

Çocuklar göz açıp kapayıncaya kadar büyüyor. Bu büyüme ise yanında ebeveynler için farklı sorumlulukları getiriyor. Okulda, uykuda, arkadaşında derken zaten çocuğunuzla geçireceğiniz zaman gün geçtikçe kısıtlanıyor. Zamanla sizi içermeyen aktiviteleri arttığı için, sizinle geçirdiği her anı özel kılmanız önemli. Zamanı nasıl yavaşlatacağımızı bilmesek de, çocuklarınızla geçirdiğiniz zamanı nasıl daha kaliteli kılacağınıza dair bazı ipuçlarımız var.

Ebeveynlik meditasyonu yapın

Sorumluluklarınızdan bunaldığınızda, çocuklarınızla ilgilenmeyi bırakabilirsiniz. Ancak, korumak için çok çalıştığınız değerli anlarda zihniniz başka bir yerdeyse, çocuklarınızla yeterince ilgilenemezsiniz. Bunun yerine, çocuklarınızı görmeye, onları duymaya, anlamaya odaklandığınız bir "ebeveynlik meditasyonu" ile o anda kalmaya çalışın.

Yürüyüşlere çıkın

Küçük çocuklarda yatmadan önceki saat kaotik olabilir. Sakinleşmelerine yardımcı olacak en iyi aktivitelerden biri, eğer hava müsaitse pijama yürüyüşü olabilir. Çocuklarınıza sadece nazik ve rahat bir zaman vermekle kalmaz, aynı zamanda keyifli bir vakit geçirmenizi de sağlar. Zaten bu yürüyüşte temiz hava çocuğunuza iyi gelecek ve eve döndüğünde uyumak isteyecek.

Akşam yemeğini özelleştirin

Tüm aile ile evde akşam yemeği başlı başına özeldir. Ancak yemeğinizin bir teması olduğunda çocuklarınız daha da istekli olabilir. Hafta sonu yiyeceğiniz akşam yemeklerini temalı olarak planlayabilirsiniz. Mesela taco gecesi, pizza gecesi, Çin gecesi, yumurta gecesi veya gözleme gecesi yapabilirsiniz. Çocuklar heyecanlandıklarında ve eğlendiklerinde, sizinle iletişim kurmaya da istekli olurlar.

Özel akşam yemeği geceleri de çocuklarınızın sizinle yemek pişirmeye katılımını artırmak için eşsiz bir fırsattır. Sebzeleri yıkarken, ekmeği dizerken, salçayı karıştırırken, peyniri rendelerken, okulda neler olduğu hakkında sizinle konuşabilirler. Sabah evden çıktıklarında, onlara "Bu gece pizza gecesi!" diye hatırlatmayı unutmayın. Bütün gün dört gözle bekleyecekler.

Birlikte düzeltin

Çocuklarınız olmadan çiti boyamayın veya fırın filtresini değiştirmeyin. Ev iyileştirmeleri, onlara araçlar ve yaşam hakkında bilgi verirken onlarla zaman geçirmenin harika bir yolu. Tavan arası, bodrum katı ve bahçede işlerin nasıl yürüdüğünü ve işleri güvenli bir şekilde nasıl düzelteceğinizi öğrenmelerini sağlayın.

Her yere araba ile gitmeyin

Çocuklarınızı mahalle parkına veya bir arkadaşınızın evine kısa bir mesafe götürürken eğer mesafe kısaysa araba kullanmayın. Bu süre içinde biriktirdiğiniz dakikalar paha biçilmez anlardır. Nereye gittiğinizi, ne düşündüğünüzü, ne düşündüklerini, yolda ne gördüğünüzü ve bugün okulda kimin kime ne söylediği hakkında konuşun.

Birlikte oynayın

Çocuklarınız oyun oynarken onları izleyin, hatta siz de oyuna dahil olabilirsiniz. Eğer bir video oyunuysa, siz de öğrenip çocuğunuza eşlik edebilirsiniz. Böylece çocuklarınızın dünyasının bu bölümünü deneyimleyebilirsiniz. Ancak sanal gerçekliklerinin gerçekliklerini ele geçirmemesi için zaman sınırları belirleyin.